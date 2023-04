Coroação de Charles III terá emoji especial

A- A+

A família real britânica revelou neste domingo detalhes da coroação de Charles III, que acontecerá em 6 de maio, como a criação de um emoji com a coroa que o novo monarca do Reino Unido usará na cerimônia.

Charles, 74, sucedeu a rainha Elizabeth II após a morte da mesma, em setembro passado. Sua coroação acontecerá na Abadia de Westminster, em Londres.

Os atos da coroação irão durar três dias. Além do tradicional desfile, incluirão um show noturno e uma grande refeição nacional, entre outras iniciativas.

O Palácio de Buckingham informou que irá criar um emoji inspirado na coroa de Edward, do século XVII, que Elizabeth II usou em sua cerimônia de coroação, em 1953, assim como será feito por seu filho.

O emoji irá acompanhar as mensagens publicadas no Twitter com as hashtags #Coronation, #CoronationBigLunch, #TheBigHelpOut e outras do mesmo estilo.

A Coroa britânica já havia lançado um emoji especial, para o jubileu de platina da rainha Elizabeth II, em 2022.

Os detalhes mais recentes sobre a cerimônia do mês que vem indicam que a mesma será mais breve e menos complexa do que a coração de Elizabeth II. Começará às 10h GMT, e a mulher de Charles, Camilla, também será coroada.

