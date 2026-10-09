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QUEDA Coronel e duas tenentes: quem são as vítimas da queda do avião da PM em Minas Aeronave caiu nas proximidades do aeroporto de Ipatinga

Três militares morreram nesta sexta-feira, 9, na queda de um avião da corporação em Santana do Paraíso (região do Vale do Aço), nas proximidades do aeroporto de Ipatinga (MG). As causas do acidente aéreo ainda estão sendo investigadas.

Na aeronave estavam o tenente-coronel Luis Silvestre; a 1ª tenente Gabriela Emília; e a tenente Alice Almeida. Gabriela foi a primeira policial militar da corporação mineira a se formar piloto de aeronave de asa fixa e havia acabado de voltar de licença-maternidade.

Os três faziam parte do Comando de Aviação do Estado, equipe responsável por dar apoio a operações da PM, como transporte de órgãos, e deslocamento de tropas e autoridades.



Silvestre era instrutor de voo e tinha mais de 5 mil horas à frente de aeronaves. Foi tenente-coronel da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), com mais de 24 anos de experiência em segurança pública. Desse total, 19 anos foram dedicados à aviação de segurança pública.

Foi comandante do Esquadrão de Aviões do Comando de Aviação do Estado da PMMG, onde liderou equipes em missões estratégicas e coordenou treinamentos. Ele deixa a esposa e três filhos.

Alice Almeida era natural de Governador Valadares, mas foi criada em Caratinga. Antes de se tornar tenente, atuou por sete anos no Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Fascinada por aviões, passou a pilotar depois de ingressar no oficialato da Polícia Militar e ser aprovada no processo seletivo do Comando de Aviação do Estado.

Gabriela Emília Soares Lacerda Resende ingressou na corporação em 2017 e se tornou oficial dois anos depois. Em Belo Horizonte, foi comandante de setor no 34º BPM e serviu no Comando Tático Móvel do 41º BPM. Em 2023, tornou-se a primeira mulher da PM mineira a pilotar uma aeronave de asa fixa, integrando o esquadrão de Asa Fixa da PMMG.

Gabriela cursou Direito e escolheu a carreira de policial militar "pela nobreza" da profissão. O sonho de ser piloto parecia mais distante, mas ela acabou prestando um concurso interno e foi aprovada em todas as avaliações.

Gabriela era mãe de duas crianças. Na quinta-feira, 8, um dia antes do acidente, o Comando de Aviação do Estado publicou nas redes sociais uma mensagem informando que a 1ª tenente voltava ao trabalho após cumprir o período de licença-maternidade.

"Ser mãe. Ser piloto. Ser policial militar. Três papéis, uma só mulher - e uma coragem que vai muito além do voo. Bem-vinda de volta, Tenente Emília!", escreveu o perfil do comando.

Investigações

O acidente aéreo aconteceu durante um voo de recheque de habilitação, procedimento padrão entre os pilotos da corporação. A aeronave partiu de Belo Horizonte às 15h16 e tinha como destino o aeroporto de Ipatinga, em Santana do Paraíso. Os Bombeiros foram acionados para atender a queda por volta das 16h15.

O avião da PM era do modelo King Air e havia passado por um processo de retrofitagem, que consiste em adaptá-lo para as atividades policiais. Conforme a corporação, a aeronave estava com a manutenção em dia, e as habilitações das vítimas também estavam regularizadas.

O acidente será investigado. A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), informou que investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa III) foram acionados para realizar as primeiras apurações.



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