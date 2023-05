A- A+

Recife Coronel investigado por pedir abraços e beijos a PMs do BPTran é punido com prisão disciplinar A decisão foi publicada no boletim geral da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco dessa quarta-feira (24)

Investigado por constrangimento contra nove policiais militares, o ex-comandante do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), coronel Joseny Bernardino dos Santos, foi punido com quatro meses de prisão disciplinar.

A decisão foi publicada no boletim geral da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco dessa quarta-feira (24).

De acordo com a portaria nº 2980, o caso aconteceu no segundo semestre de 2016 e em abril de 2019, na sede do 1º BPTran, no bairro de San Martin, na Zona Oeste do Recife, onde as vítimas trabalhavam.

O investigado costumava se dirigir ao local e, após cumprimentar as policiais militares, pedia abraços e beijos no rosto e nas mãos.

Segundo a portaria, os atos "foram se tornando mais frequentes, criando um clima de constrangimento e incômodo para as vítimas". A Corregedoria considerou as provas apresentadas por cinco das nove mulheres.

"Foram justamente essas policiais que afirmaram que o increpado [suspeito] costumava pedir-lhes abraços e beijos no rosto, além de chamar algumas delas de amor, enviando mensagem com esse teor", diz o texto.

De acordo com a portaria, houve insuficiência de provas do cunho sexual na conduta do ex-comandante, sob a alegação de que as vítimas afirmaram que o suspeito não chegou a externar para elas qualquer proposta de natureza sexual.



A decisão informa que o ex-coronel foi punido com base no artigo 112 do Código Disciplinar dos Militares do Estado de Pernambuco, que se refere à conduta dos militares.

