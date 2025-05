Bombeiros resgatam corpo de homem que morreu afogado após tentar salvar a cunhada

A- A+

O Corpo de Bombeiros (CBMPE) resgatou, nesta segunda-feira (5), o corpo de Dênis Henrique da Silva, 30 anos, na praia de Del Chifre, em Olinda.



No dia anterior, domingo (4), ele aproveitava a praia com a família, segundo a TV Globo.

Ao ver que sua cunhada estava se afogando, ele e outras pessoas entraram no mar para resgatá-la, mas Dênis acabou morrendo em seu lugar.

Na área em que a família aproveitava o dia de descanso, não era permitido banho de mar, assim como todo o trecho de litoral pernambucano que vai da praia do Farol, em Olinda, até a praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho.

Os riscos do mar na área não são apenas relacionados aos ataques de tubarão, mas também por conta da forte correnteza.

Segundo o CBMPE, o corpo de Dênis foi encaminhado à Polícia Militar de Pernambuco, que ficou aguardando a chegada da Polícia Civil, responsável por investigações e homicídios.

A Folha de Pernambuco tentou entrar em contato com a PCPE, mas não obteve resposta. Assim que houver, a matéria será atualizada.

