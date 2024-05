A- A+

DESPEDIDA Corpo da menina de 11 anos morta a facadas é sepultado na Ilha do Governador No velório, pai de Sophia Ângela revelou que encontrou o diário da garota, onde ela dava detalhes sobre como ela morreria; Polícia irá apurar as informações

O corpo da menina Sophia Ângela Veloso da Silva, de 11 anos, assassinada com mais de 30 facadas, foi enterrado nesta quinta-feira, no cemitério da Cacuia, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. Durante o velório, Paulo Sérgio da Silva, pai da menina, afirmou que encontrou o diário da garota, onde ela dava detalhes sobre como ela morreria. Nos escritos, foram encontradas menções a estupro e homicídio. A família suspeita que Sophia estava sendo vítima do abusador há mais tempo.

A criança foi encontrada morta em uma caçamba de lixo, na Ilha do Governador, na última terça-feira. Edilson Amorim dos Santos Filho, de 47 anos, que é irmão da ex-madrasta de Sophia, confessou que estuprou e matou a garota, segundo o delegado Felipe Santoro. O pedreiro está preso e vai responder por estupro de vulnerável, homicídio e ocultação de cadáver. Sophia, de 11 anos, foi encontrada morta em uma caçamba de lixo na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio.

Durante o velório do corpo de Sophia, que reuniu dezenas de pessoas, incluindo crianças, o pai da menina precisou ser amparado por familiares.

"Eu não sei como eu vou viver, estou tentando ficar de pé mas não sei como vou fazer. Ele destruiu a minha vida. A gente só vivia rindo. Ela chegava nos lugares e passava o amor que ela tinha para os outros, estava sempre com aquele sorrisão no rosto", desabafou Paulo Sérgio.

O pai da vítima explicou que o plano do principal suspeito do estupro e homicídio de Sophia era que o corpo da menina fosse triturado na caçamba e levado para um lixão, dificultando que ela fosse encontrada e desvendassem o crime.

Após notar o desaparecimento da filha na tarde da última terça-feira, Paulo Sérgio foi à rua em busca de seu paradeiro e, no caminho, pediu para assistir a gravações de câmeras de segurança de alguns estabelecimentos, e identificou Edilson Amorim dos Santos.

Em imagens gravadas por uma câmera de vigilância, no dia 27 de maio, é possível ver Sophia usando uniforme, chinelos brancos e mochila nas costas. O horário, por volta das 7h, indica que ela foi abordada pelo homem quando estava a caminho da escola. Ao G1, a família da menina comentou que era comum ela fazer o trajeto na companhia de um grupo de amigas.

