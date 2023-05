A- A+

Homicídio Corpo de adolescente 12 anos é encontrado carbonizado em Petrolina, no Sertão de Pernambuco A Polícia Militar de Pernambuco verificou a ocorrência após ter recebido uma denúncia

Uma adolescente de 12 anos foi assassinado e seu corpo foi queimado no distrito de Izacolândia, zona rural de Petrolina, Sertão de Pernambuco. O corpo da vítima foi encontrado na vizinhança de uma escola desativada nesta quinta-feira (25).



A Polícia Militar de Pernambuco verificou a ocorrência após ter recebido uma denúncia.

O acusado pelo crime, um homem de 58 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Pernambuco.

De acordo com a corporação, o corpo da adolescente foi encontrado no quintal de uma casa abandonada. A PCPE também informou que está buscando um segundo autor do crime, que ainda está sob investigação.

Veja também

Superfungo Secretaria de Saúde de Pernambuco cria comitê para monitorar casos do superfungo Candida auris