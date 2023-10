A- A+

RECIFE Corpo de adolescente desaparecido é encontrado na praia do Pina Menino desapareceu nas proximidades do JCPM Trade Center

O Corpo de Bombeiros encontrou, no início da tarde desta segunda-feira (2) o corpo do adolescente José Rafael Rodrigues da Silva, de 14 anos, que havia desaparecido na praia do Pina, Zona Sul do Recife. O menino, que morava na comunidade do Passarinho, em Nova Descoberta, Zona Norte da cidade, desapareceu nesse domingo (1º), nas proximidades do prédio JCPM Trade Center.

As buscas começaram ainda na tarde de ontem, por volta das 14h, quando José estava no mar, junto com amigos e familiares e tentava pular ondas. Mas só hoje, por volta do meio-dia, o corpo foi achado. A mãe do rapaz, Any Rodrigues, não estava com o filho na hora do desaparecimento. A reportagem a procurou para saber outros detalhes, mas ela se recusou a falar.

José Rafael, 14 anos | Foto: Reprodução/ Instagram

Raniely da Silva, de 19 anos, irmã do adolescente, presenciou tudo. "Ele estava com Carlos Eduardo [primo], minha irmã Daniela, Maria Eduarda e Aquiles, que é um amigo da gente. Quanto mais a onda vinha, mais eles pulavam. Teve uma hora que eles deram as mãos, só que a onda veio mais forte e derrubou todos", explicou.

Último pedido de socorro

O primo Carlos Eduardo, de 18 anos, também estava no local do acidente. Ele até tentou ajudar o pequeno José Rafael, mas revelou que foi impossibilitado.

"Quando a gente se separou, eu vi a menina [Daniela] se afogando, tentei tirar ela da água e continuei acenando e pedindo socorro. Eu escutei ele [José Rafael], dizendo: 'Carlito, me ajuda!'. Eu tentei nadar e ajudar ele, mas ele segurou no meu pescoço. Outro menino veio para me ajudar, mas já foi tarde. Ele se soltou e foi lá para baixo [para mais longe da faixa de areia]", explicou, emocionado.

Ainda durante a ação, Carlos revela que foi impedido de continuar no local e tentar ajudar o menino de 14 anos.

"Assim que eu saí, os Bombeiros estavam aqui e dava para ver ele, mas eles [os Bombeiros] disseram que estavam esperando o helicóptero chegar. Ninguém tentou fazer nada. A onda veio, bateu e levou ele. Eu gritei: 'Ele sumiu!'", finalizou.

Depois do desaparecimento, Raniely, abalada, ao ver o irmão sucumbindo, saiu gritando e pedindo ajuda. O helicóptero do Corpo de Bombeiros, segundo ela, chegou ao local em 40 minutos.

"Eu fiquei correndo para lá e para cá. Encontrei dois salva-vidas, que disseram que ninguém poderia entrar na água. Tinha gente implorando para pular, mas ninguém queria deixar até que o helicóptero e o bote do Corpo de Bombeiros chegarem", concluiu.

