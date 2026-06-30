CABO DE SANTO AGOSTINHO
Corpo de adolescente de 15 anos desaparecido na praia do Paiva é encontrado
O jovem desapareceu na tarde do último domingo (28)
Adolescente de 15 anos foi identificado como Daniel - Foto: Redes Sociais/Reprodução; @gsmar_cabo/Cortesia
O corpo do adolescente de 15 anos que desapareceu no último domingo (28) na Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, foi encontrado na tarde desta terça-feira (30).
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), as buscas foram iniciadas após a confirmação da ocorrência, ainda no domingo.
A corporação enviou viaturas e embarcações, com equipes de mergulho e de salvamento até o local, além de drones para monitoramento e aplicação da área de alcance.
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A equipe de salvamento aquático encontrou a vítima, identificada como Daniel, a aproximadamente dois quilômetros de distância do local do desaparecimento.