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PERNAMBUCO Corpo de agricultor desaparecido após abertura de comportas da barragem de Carpina é encontrado Segundo Corpo de Bombeiros, abertura da barragem faz parte de um protocolo de controle de cheias; cidade nega que tenha sido notificada

Foi encontrado na comunidade Santana 2, em Lagoa do Carro, Mata Norte de Pernambuco, o corpo do agricultor Marcelo Francisco da Silva, de 50 anos. Ele havia desaparecido desde a última sexta-feira (15), após a abertura das comportas da Barragem de Carpina. A localização foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros neste domingo (17).

Segundo a corporação, a vítima estava flutuando nas proximidades do Bar do Peixe. O corpo foi entregue às autoridades competentes presentes no local. Equipes de salvamento foram enviadas para monitorar as margens do rio e também contaram com o apoio de drone.

Governo diz que avisou previamente

Por meio de nota, o governo de Pernambuco esclareceu a necessidade da abertura das comportas, que integra o Protocolo de Controle de Cheias – Operação Carpina. Conforme explicou a gestão, o trabalho evita inundações graves nas cidades ribeirinhas. Ainda segundo o estado, houve comunicação prévia aos municípios e órgãos competentes.

“A Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento de Pernambuco reforça a importância do rigoroso cumprimento dos protocolos de segurança em intervenções em estruturas hídricas, especialmente em situações que envolvam abertura de comportas e alteração de vazão em áreas com circulação de pessoas”, diz o governo.

Município nega

Por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, Neo Amorim, que é secretário de Infraestrutura da cidade, nega que o município tenha recebido uma notificação oficial por parte da Defesa Civil do estado sobre a abertura das comportas.

“A nota que o governo mandou à imprensa, dizendo que oficializou aos municípios, eu quero dizer que em Lagoa do Carro ele não oficializou. Em um grupo da Defesa Civil do estado de Pernambuco que o responsável colocou essa nota, dizendo que iria ter essa abertura das comportas, mas num grupo de WhatsApp que tem todas as pessoas de Defesa Civil de Pernambuco", expôs. "Grupo de WhatsApp não é maneira oficial de comunicar o município. Eles não mandaram nenhum documento e nenhum ofício à prefeitura de Lagoa do Carmo, nem e-mail para a Infraestrutura, gabinete ou Defesa Civil”, declarou.

Neo assevera ainda que a cidade foi pega de surpresa com a abertura das comportas, mas o município estava ciente de uma reforma que estava sendo feita na barragem para melhoria das comportas, mas “em momento algum oficializaram o município sobre a abertura”.

Luto oficial

Nas redes sociais, a prefeitura de Lagoa do Carro lamentou a morte do agricultor e declarou luto oficial de três dias, conforme decreto nº 023/2026. Durante esse período, a bandeira municipal vai permanecer hasteada a meio mastro nos órgãos públicos da cidade.

“Neste momento de dor, nos unimos em oração e prestamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos”, relatou a nota da gestão municipal.

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