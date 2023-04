Corpo de Biel Xcamoso é velado ao som do brega funk; enterro reuniu centenas de pessoas

A- A+

O corpo do cantor e produtor pernambucano, Biel Xcamoso, foi enterrado no fim da tarde desta segunda-feira (10), no Cemitério de Santo Amaro, no Recife. Antes, no velório, o frenético som do brega funk, gênero musical cantado pelo jovem de 24 anos, foi a trilha sonora da despedida que reuniu centenas de pessoas, entre familiares, amigos, fãs e artistas.

Biel Xcamoso morreu após capotar com o carro por volta das 4h desta segunda, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife. Ele voltava de um show e estava sozinho no veículo. De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), ele conduzia o automóvel em alta velocidade e perdeu o controle. Uma investigação sobre o caso foi iniciada pela corporação.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamados para o local minutos depois, mas já encontraram o corpo sem sinais de vida.

Serviu de inspiração, como prova de que era possível

Primo do artista, Douglas Barreto conversou com a reportagem da Folha de Pernambuco durante a despedida. Bastante emocionado, ele relembrou o início da trajetória profissional de Biel, que já trabalhou como catador e pipoqueiro. Ele ainda se colocou como exemplo de uma das pessoas que se inspiraram na trajetória do cantor.

“Ele começou trabalhando num depósito de reciclagem e quando fechou, por causa de queda no movimento, meu pai deu um carrinho para ele vender pipoca. Ele servia de inspiração para os outros jovens. Através dele, eu fui em busca do meu sonho, que era de me tornar piloto. Eu vendia ovos e ele me inspirou a ir atrás dos meus sonhos”, disse o primo.

Nascido e criado na Favela do Canal, no bairro do Arruda, Zona Norte do Recife, Xcamoso tinha um vínculo forte com suas origens. “Perdemos um ente querido. Não só a nossa família, mas toda a comunidade. Ele era abraçado por todos, tinha um jeito feliz e brincalhão. A gente não perdeu só um Mc, mas parte da comunidade”, disse entre lágrimas.

Sob aplausos, corpo de Biel Xcamoso foi enterrado no fim da tarde desta segunda-feira (10), no Recife (Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco)

E não era só para familiares que o pernambucano servia de inspiração. A estudante Tainá Paula dos Santos, de 15 anos, foi uma das fãs do cantor que acompanhou a despedida e disse também se espelhar em Biel Xcamoso.

“Minha tia conhece ele desde criança, chegou até a carregar ele no colo. Eu sou muito fã dele. Ele deixou a história para incentivar as pessoas. Serve de inspiração para mim e várias outras pessoas”, garantiu Tainá.

Novidade nova, é o Biel XCamoso. Prazer, Shevchenko e Elloco

Já consolidados no cenário local, Shevchenko e Elloco foram dois nomes do brega funk que ajudaram Biel Xcamoso a alavancar sua carreira.

Para Shevchenko, a dor que sente é a soma de quem perdeu um filho, primo e colega de trabalho de uma só vez.

“É um momento de muita tristeza. Foi uma grande perda. Ele era como um filho para mim, porque cuidei dele desde que ele era pequeno. Estou pedindo forças a Deus para continuar”, afirmou o artista.

Futebol

Além da música, o futebol também fazia parte da identidade de Biel Xcamoso. “Vizinho” do estádio do Arruda, seu coração também carregava o preto, branco e vermelho do Santa Cruz.

Como forma de homenagem, o clube postou uma nota de pesar.

Álcool

Antes de morrer, o último registro feito por Biel Xcamoso foi uma foto com bebidas alcoólicas na ferramenta “story” do aplicativo Instagram. Quando as informações do velório e sepultamento foram postadas, essa foto foi apagada.

A confirmação se ele teria ingerido álcool antes de dirigir acontecerá por meio da conclusão da perícia. A Secretaria de Defesa Social (SDS) não deu previsão para entrega do laudo à família.

Vídeos anteriores mostram ele ainda em casa, se preparando para um show na casa noturna Lounge Music, em Piedade, onde fez sua última apresentação. Ele também havia postado que faria o lançamento de um novo clipe na próxima quarta-feira (12).

Registro de Biel Xcamoso em sua última apresentação, que aconteceu em Piedade (Foto: Reprodução)

