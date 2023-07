A- A+

Desabamento em Paulista Corpo de Bombeiros confirma três mortes em escombros no Janga; 10 pessoas estão desaparecidas Entre as mortes, está um adolescente de 12 anos, além de uma mulher de 43 e um homem de 45 anos

O Corpo de Bombeiros confirmou três mortes e três pessoas resgatadas nos escombros do prédio que desabou no bairro do Janga, em Paulista, na Região Metropolita do Recife, nesta sexta-feira (7).

Segundo o coronel Robson Roberto, foram a óbito um adolescente de 12 anos, uma mulher de 43 e um homem de 45 anos.



O resgate mais recente foi o de um adolescente de 18 anos, que foi levado para o Hospital Miguel Arraes (HMA), em Paulista. Também foram socorridas uma idosa de 65 anos, também encaminhada para o HMA, e uma adolescente de 15, que foi levada ao Hospital da Restauração.

Há, ainda, 10 desaparecidos, sendo dois homens, duas mulheres e seis crianças/adolescentes.

