A- A+

INCÊNDIO NO SHOPPING RECIFE Corpo de Bombeiros controla incêndio no Shopping Recife; local passará por avaliação técnica Após a ocorrência, estabelecimento não abriu nesta sexta-feira (13)

Bombeiros controlaram o incêndio que atingiu uma loja da Casas Bahia, no Shopping Recife, em Boa Viagem, Zona Sul da capital pernambucana, nesta sexta-feira (13).

A administração do centro comercial aguarda a finalização da vistoria do Corpo de Bombeiros e, por isso, o shopping segue sem previsão de abertura.

Dez viaturas dos bombeiros foram encaminhadas ao local para conter o fogo. Os agentes permaneciam no estabelecimento no fim da manhã.

De acordo com a corporação, dois funcionários do shopping receberam atendimento médico depois de inalarem fumaça e foram encaminhadas para o Hospital da Restauração, no bairro do Derby, área central do Recife.

A tenente Paloma Mendes explicou que as duas vítimas afetadas eram pessoas da equipe da limpeza, estavam organizando o estoque quando o incêndio começou e foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

“A gente precisa garantir que o fogo não vai voltar a acender. Então, vamos retirar toda a brasa, todos os entulhos, tudo de maneira eficaz para que não esse fogo não acenda novamente”, destacou.

O incêndio no interior do shopping foi contido, mas, reforçou a tenente, ainda há muita fumaça. “Por isso, para preservar a segurança de todos, ainda não liberamos o shopping e não vamos permitir que o estabelecimento seja aberto, que ninguém entre, seja funcionário ou cliente, até que o fogo esteja totalmente apagado”, completou.

Após a vistoria, que deve ser realizada pela Defesa Civil, a área será encaminhada para a perícia, responsável por investigar as causas do fogo, que ainda não foram esclarecidas.

Veja também