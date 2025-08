A- A+

Bombeiros Corpo de Bombeiros de Pernambuco forma 280 novos soldados para reforçar segurança no estado Cerimônia marca início da recomposição do efetivo do Corpo de Bombeiros, dentro do programa Juntos Pela Segurança

Na tarde desta quinta-feira (31), o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco celebrou a formatura da 1ª Turma do Curso de Formação e Habilitação de Praças (CFHP), com 280 novos soldados que irão reforçar o efetivo em diversas regiões do estado. A ação integra o programa Juntos Pela Segurança, do Governo de Pernambuco, que prevê a incorporação de mais de 7 mil novos profissionais às forças de segurança até 2026.

A solenidade contou com a presença da governadora Raquel Lyra e da vice-governadora Priscila Krause, além de diversas autoridades da segurança pública de Pernambuco. "O Juntos Pela Segurança investe R$ 2,3 bilhões de reais na segurança de Pernambuco, que são demonstradas em equipamentos como esses que estão aqui e em tantos outros que estão nas ruas, ajudando a nossa gente", afirmou.

Na foto, a governadora Raquel Lyra e a vice-governadora Priscila Krause. Foto: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco.

Os novos soldados são oriundos do último concurso público realizado pelo Estado, e a formação de novas turmas já está prevista. Durante a solenidade, o coronel Francisco de Assis Cantarelli destacou a importância da formação para suprir o déficit atual na corporação. “Hoje a gente apresenta um quadro que necessita e tem uma certa carência de efetivo. Essa formação é essencial para recompor e fortalecer nossa atuação em todo o estado”, afirmou.

Na foto, o coronel Francisco de Assis Cantarelli. Foto: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco.

Dos 300 que iniciaram o curso, 280 estão se formando, o que é um número normal diante de desistências ou desligamentos, segundo a Secretaria de Defesa Social. Além disso, uma nova turma de mais 300 soldados já está prevista, e 30 oficiais estão em formação, com previsão de conclusão do curso.

“Já temos programado o início de uma segunda turma do CFHP para meados de setembro, além de duas turmas do Curso de Formação de Oficiais em andamento na Academia de Bombeiros Militar dos Guararapes”, explicou Cantarelli.

Segundo o comandante, o processo de formação de 660 novos bombeiros até meados de 2026 já está em andamento. Com isso, Pernambuco deve reforçar a equipe de 38 unidades da corporação na Região Metropolitana, no Agreste e no sertão do Estado.

Demanda

Após a formatura, os novos bombeiros participarão de um estágio prático de aperfeiçoamento. Em seguida, serão distribuídos nas unidades operacionais espalhadas pelo território pernambucano. “A demanda é pulverizada. Amanhã mesmo, os formandos irão escolher onde iniciarão suas atividades profissionais. Em setembro, serão movimentados para unidades da capital e do interior, reforçando a presença do Corpo de Bombeiros em todo o estado”, concluiu o coronel.

Secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho ressaltou a diversidade das missões da corporação. “O trabalho do Corpo de Bombeiros vai muito além do combate a incêndios. Eles atuam como guarda-vidas nas praias, prestam atendimento pré-hospitalar em acidentes, realizam buscas e salvamentos, como resgate de pessoas em poços, por exemplo”, disse.

Para tomar posse dos cargos, existe um preparo rigoroso dos alunos durante o curso. Segundo o instrutor Ighor Medeiros, a formação foi estruturada em três pilares fundamentais: atitudes, conhecimentos e habilidades técnicas.

“Trabalhamos com os alunos aspectos como postura, disciplina, voluntariedade e profissionalismo, que são a base dos valores da Academia de Bombeiro Militar. Mas também focamos nos conhecimentos técnicos e nas habilidades psicomotoras que eles vão precisar no exercício da profissão”, explicou.

Ao longo da formação, os futuros bombeiros foram submetidos a diferentes experiências para desenvolver tanto a resiliência necessária nas situações de emergência quanto a prontidão técnica exigida no dia a dia da corporação. “Eles foram preparados para agir com excelência desde o primeiro momento em que estiverem na linha de frente, prontos para servir à sociedade”, afirmou.

Conquista

O momento, além de contribuir com o corpo de segurança de Pernambuco, também faz parte de muitos que sonharam com a profissão. Como é o caso de José Matheus, que conquistou o primeiro lugar do concurso com média 9.8.

Na foto, o formando José Matheus. Foto: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco.

“Pertencer ao Corpo de Bombeiros de Pernambuco é um sonho desde criança. E com isso eu comecei a me dedicar, desde novo, aos 18 anos eu já estava ingressando no mundo do concurso público para poder passar nesse concurso tão sonhado”, afirmou o novo bombeiro.

Para o caruaruense, o receio de uma nova fase é inevitável, mas disse estar contente e animado para começar a atuar na profissão que tanto sonhou. “Quando nós finalizamos o curso de informação ficamos um pouco receosos, mas temos a certeza que todo o esforço e todas as instruções estaremos prontos para servir a sociedade”, pontuou.

Mulheres

Tauany Nascimento, de 25 anos, foi aprovada com uma das melhores notas no concurso do Corpo de Bombeiros e comemorou não apenas a própria conquista, mas também o avanço da presença feminina em um espaço historicamente masculino.

Na foto, Tauany Nascimento. Foto: Paullo Almeida/Folha de Pernambuco.

“O militarismo tem uma história majoritariamente ocupada por homens, mas o feminino tem ganhado espaço, tem conquistado lugar. Isso é muito importante, porque nós provamos que temos a mesma força, a mesma garra, a mesma determinação. Podemos agir e fazer as mesmas coisas que eles”, afirmou.

Natural de Petrolina, Tauany deixou o trabalho como empresária para se dedicar ao sonho de vestir a farda. “Sempre admirei a profissão, me via exercendo a atividade de bombeira militar. Estudei bastante e, graças a Deus, estou aqui”, contou.

