Tragédia em Olinda Corpo de Bombeiros encerra operação em desabamento que deixou duas mortes em Olinda Equipes localizaram a 12ª e última vítima nos escombros; local segue isolado e caso será investigado pela Polícia Civil

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco divulgou, através de nota, que encerrou, por volta das 17h20 deste domingo (19), as operações de busca e resgate no desabamento de residências no bairro de Ouro Preto, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. A ação foi concluída após a localização da 12ª e última vítima, encontrada sem vida sob os escombros.

De acordo com o balanço divulgado pelo Corpo de Bombeiros, 12 pessoas foram resgatadas, sendo dez adultos e duas crianças. Duas vítimas fatais - um homem de 40 anos e uma idosa de 69 anos - vieram a óbito no local. Outras cinco pessoas foram socorridas para unidades hospitalares da região.

A operação mobilizou 14 viaturas, entre unidades de resgate, salvamento, combate a incêndio e comando operacional, e contou com a atuação de 50 bombeiros militares. O Instituto de Criminalística (IC) esteve no local para realizar a perícia das vítimas em óbito.

Após a liberação do imóvel pelas Defesas Civis Estadual e Municipal, será dada continuidade às demais perícias na estrutura. O local permanece isolado pela Polícia Militar de Pernambuco, por meio do 1º BPM, para garantir a segurança da área.

Também estiveram presentes representantes da Secretaria Municipal de Controle Urbano, e o caso será investigado pela Polícia Civil de Pernambuco, através da Delegacia do Varadouro. O Samu e a Neoenergia também foram acionados para atuar na ocorrência.

