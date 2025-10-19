Dom, 19 de Outubro

Tragédia em Olinda

Corpo de Bombeiros encerra operação em desabamento que deixou duas mortes em Olinda

Equipes localizaram a 12ª e última vítima nos escombros; local segue isolado e caso será investigado pela Polícia Civil

Corpo de Bombeiros encerra operação em desabamento que deixou duas mortes em OlindaCorpo de Bombeiros encerra operação em desabamento que deixou duas mortes em Olinda - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco divulgou, através de nota, que encerrou, por volta das 17h20 deste domingo (19), as operações de busca e resgate no desabamento de residências no bairro de Ouro Preto, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. A ação foi concluída após a localização da 12ª e última vítima, encontrada sem vida sob os escombros.

De acordo com o balanço divulgado pelo Corpo de Bombeiros, 12 pessoas foram resgatadas, sendo dez adultos e duas crianças. Duas vítimas fatais - um homem de 40 anos e uma idosa de 69 anos - vieram a óbito no local. Outras cinco pessoas foram socorridas para unidades hospitalares da região.

A operação mobilizou 14 viaturas, entre unidades de resgate, salvamento, combate a incêndio e comando operacional, e contou com a atuação de 50 bombeiros militares. O Instituto de Criminalística (IC) esteve no local para realizar a perícia das vítimas em óbito.

Após a liberação do imóvel pelas Defesas Civis Estadual e Municipal, será dada continuidade às demais perícias na estrutura. O local permanece isolado pela Polícia Militar de Pernambuco, por meio do 1º BPM, para garantir a segurança da área.

Também estiveram presentes representantes da Secretaria Municipal de Controle Urbano, e o caso será investigado pela Polícia Civil de Pernambuco, através da Delegacia do Varadouro. O Samu e a Neoenergia também foram acionados para atuar na ocorrência.

 

