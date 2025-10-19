A- A+

Tragédia em Olinda Idosa soterrada é encontrada sem vida, e número de mortos em desabamento em Olinda sobe para dois Tragédia em Olinda na manhã deste domingo (19) deixou dois mortos e mais de dez feridos; cinco encontram-se internados

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) encontrou, no final da tarde deste domingo (19), o corpo de Luzinete dos Santos Lima, de 69 anos. Ela estava desaparecida após o desabamento de um conjunto com oito residências no bairro de Ouro Preto, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

A tragédia, ocorrida pouco antes das 7h15, deixou duas pessoas mortas e mais de dez feridas, uma delas em estado grave. A outra vítima fatal foi Cláudio José dos Anjos da Silva, de 40 anos, que morreu no local.



Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o local tinha cinco casas no térreo e três no primeiro andar. No total, moravam 12 pessoas. A corporação enviou nove viaturas, entre unidades de resgate, salvamento e comando operacional, com um total de 33 bombeiros, além de equipes com cães de busca. O Instituto de Medicina Legal (IML) também atuou na ocorrência.

Causa

Segundo o Corpo de Bombeiros, a explosão de um botijão de gás pode ter sido a causa da tragédia. Entre os feridos, estão três adultos e duas crianças, que foram socorridos e levados para Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e hospitais da RMR.

A primeira vítima fatal identificada foi Cláudio dos Anjos da Silva, de 40 anos.

Equipes dos Bombeiros, Defesa Civil, Samu e da Neoenergia atuaram na ocorrência. Por segurança, o fornecimento de energia elétrica da área foi suspenso.



