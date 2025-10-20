A- A+

Tradição Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco completa 138 anos com solenidade nesta segunda-feira (20) Categoria também celebra o Dia Estadual do Bombeiro Militar na mesma data

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) completa 138 anos de existência nesta segunda-feira (20). Além do aniversário, a data também marca o Dia Estadual do Bombeiro Militar, que terá uma solenidade oficial no Quartel do Comando Geral, no bairro da Soledade, área central do Recife.

Durante a ocasião, a Medalha Pernambucana do Mérito Bombeiro Militar será concedida a militares e personalidades que se destacaram por serviços relevantes prestados para a Corporação e para a sociedade civil.

Balanço

Em 2025, houve um reforço operacional no efetivo do CBMPE com a formação de 280 praças e mais 69 oficiais.



No momento, 322 praças estão em curso de formação, o que figura como o maior investimento em efetivo da história do CBMPE.

“Todos os investimentos se traduzem em reconhecimento e valorização da tropa. A data é um importante momento para reafirmar o compromisso da Corporação com todos os pernambucanos”, declarou o comandante-geral do CBMPE, coronel Francisco Cantarelli.

Em relação à infraestrutura, 15 novas unidades operacionais do Corpo de Bombeiros estão sendo construídas em diferentes regiões do estado.

As obras visam a ampliar a presença da corporação e melhorar o tempo de resposta no atendimento às ocorrências.

Os novos quartéis seguem o modelo moderno e funcional que tem sido implantado nos últimos anos, com foco em eficiência e sustentabilidade.

