DESABAMENTO EM OLINDA Corpo de Bombeiros resgata um dos cachorros que estava preso no primeiro andar do Edifício Leme Marley estava no primeiro andar, junto com um canário. Os dois animais são do casal Marcelo e Camila

O Corpo de Bombeiros resgatou, na manhã deste sábado (30), um dos cachorros que estavam presos no segundo imóvel do Edifício Leme, em Jardim Atlantico, que desabou na noite de quinta-feira (27).

Marley estava no primeiro andar, junto com um canário. Os dois animais são do casal Marcelo e Camila, que saíram do prédio pela caixa do ar condicionado. Segundo os bombeiros, após vistoria, ainda estão no prédio um cachorro e um gato, no terceiro andar, onde, de acordo com os bombeiros, o acesso é mais difícil.







