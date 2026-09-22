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Crime

Corpo de brasileira é encontrado em carro do ex-namorado na França

Ex-companheiro foi preso em flagrante e é suspeito de cometer o crime

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Carro do ex-namorado da modelo foi abordado por agentes alfandegários na autoestrada A8, nas proximidades de Brignoles.Carro do ex-namorado da modelo foi abordado por agentes alfandegários na autoestrada A8, nas proximidades de Brignoles. - Foto: GoogleMaps/Reprodução

A Polícia Nacional e a Gendarmaria da França investigam o assassinato da brasileira Larissa Brito, de 25 anos, cujo corpo foi localizado na tarde de segunda-feira (21), escondido sob roupas e banco traseiro do carro do ex-namorado na autoestrada A8, nas proximidades de Brignoles, no sudeste da França.

O homem de 29 anos, ex-companheiro da vítima, foi preso em flagrante sob a acusação de homicídio. As informações foram confirmadas pela Procuradoria de Nice e publicadas pelo jornal local Var-Matin.

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O corpo da vítima foi encontrado por agentes alfandegários no porta-malas do carro, que estava parado na área de descanso da rodovia.

A abordagem ocorreu após os fiscais identificarem irregularidades no veículo. A perícia preliminar constatou perfurações por arma branca e ferimentos no rosto da mulher.

Segundo a Procuradoria de Nice, as investigações iniciais indicam que o crime ocorreu no apartamento da vítima, em Nice. Segundo a imprensa local, testemunhas relataram ter visto o suspeito, de origem da região de Chambéry, limpando o imóvel antes de deixar o local.

"As conclusões iniciais da investigação sugerem que os eventos pareciam ter ocorrido em Nice antes de o suspeito deixar a cidade, possivelmente rumo à Saboia, sua região de origem. Também ficou evidente que ele e a vítima mantinham um relacionamento conjugal", afirmou Damien Martinelli, procurador de Nice, em um comunicado à imprensa.

Questionado sobre o paradeiro da ex-companheira, o homem teria afirmado que ela havia saído para realizar o pagamento do aluguel.

O Ministério das Relações Exteriores diz que acompanha o caso e está em contato com as autoridades locais e com a família para prestar a assistência consular.

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