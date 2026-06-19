Corpo do cantor Oliver Tree é liberado do IML pela Embaixada dos EUA
Artista Oliver Tree morreu em colisão de helicópteros no Recreio há uma semana
O corpo do cantor Oliver Tree foi liberado do Instituto Médico-Legal Afrânio Peixoto (IML) na última quarta-feira (17) pela Embaixada dos Estados Unidos.
Ele era o único que ainda aguardava liberação — a identidade do artista não havia sido confirmada devido à carbonização dos restos mortais. Agora, ele será levado para o país de origem, onde acontecerá o sepultamento.
Oliver morreu após queda do helicóptero em que estava com mais cinco pessoas no último domingo, 14 de junho. A aeronave colidiu no ar com outra, que tinha apenas o piloto de passageiro. Todos os seis morreram no acidente, investigado pela 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes).
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Os ocupantes dos helicópteros, além de Oliver, eram os brasileiros Lucas Brito, Charles Marsillac e Alexandre Souza e os argentinos Gaspar Prim e Lucas Vignale.
Quem era Oliver Tree
Nascido na Califórnia, Oliver Tree Nickell iniciou sua trajetória musical ainda adolescente, mas alcançou projeção internacional a partir de meados da década de 2010 e assinou com a Atlantic Records depois que sua música “When I’m Down” se tornou viral. Seu visual característico, com corte de cabelo estilo tigela, roupas coloridas e apresentações performáticas, tornou-se parte essencial de sua identidade artística e ajudou a impulsionar sua popularidade na internet.
Em turnê mundial, o cantor desembarcou no Rio poucos dias antes do acidente. Durante sua estadia na Cidade Maravilhosa, visitou a Rocinha, a maior favela do Brasil, onde andou de moto, participou de um churrasco e até marcou um gol.
Ele também era compositor, rapper e cineasta. Ficou famoso após a música “When I’m Down” viralizar. Outros sucessos internacionais foram “Life Goes On” e “Miss You”. Ao longo da carreira, lançou quatro álbuns.
No Instagram, Oliver acumulava 2,3 milhões de seguidores, fãs de seus conteúdos irreverentes. Agora, a conta já ultrapassou 4,1 milhões. Em sua última publicação, mostrou que estava aproveitando a estadia no Rio. Nas imagens, aparece arriscando chutes em uma quadra de futebol, ousando no corte de cabelo como um verdadeiro “cria”, preparando um churrasco, andando de moto em uma comunidade e falando palavras em português.