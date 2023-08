A- A+

POLÍCIA Corpo de comerciante que estava desaparecida é encontrado em Goiana; polícia prende companheiro Vilma Simplício da Silva, de 57 anos, morava no Cabo de Santo Agostinho. Corpo foi localizado em estado de putrefação

O corpo da comerciante Vilma Simplício da Silva, de 57 anos, que estava desaparecida há quase três semanas, foi encontrado em estado de putrefação na cidade de Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, no último domingo (20).

Vilma era vendedora de cosméticos e morava no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife. A Polícia Civil de Pernambuco, que apresenta mais detalhes do caso nesta terça-feira (22), afirmou que o companheiro da vítima, um homem de 35 anos, foi preso suspeito dos crimes.

O caso foi registrado na 10ª Delegacia Seccional do Cabo de Santo Agostinho. Segundo a polícia, a ocorrência foi notificada como ocultação de cadáver. O corpo de Vilma Simplício foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

No IML, o corpo de Vilma será submetido à perícia tanatoscópica, que irá indicar a causa da morte da comerciante, e perícia necropapiloscópica para a identificação do corpo através das impressões digitais. O homem indicou o local em que ocultou o corpo de Vilma, além de tê-lo reconhecido.

Vilma vendia sabonetes naturais no Cabo de Santo Agostinho. Ela estava desaparecida desde o início de agosto. Os primeiros relatos indicam que a vítima estava com a mesma roupa do último dia em que foi vista.

Veja também

ESTADOS UNIDOS Mulher de Chicago é presa por supostas ameaças de matar Donald Trump e o filho