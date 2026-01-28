Qua, 28 de Janeiro

RMR

Corpo de criança é encontrado fora do túmulo no Cemitério de São Lourenço da Mata; polícia investiga

Segundo a PMPE, "o caixão foi localizado a uma distância razoável do túmulo original"

Túmulo de criança de dois anos foi violado em São Lourenço da MataTúmulo de criança de dois anos foi violado em São Lourenço da Mata - Foto: TV Globo/Reprodução

O corpo de uma criança de dois anos foi encontrado, nessa terça-feira (27), fora do túmulo em que estava enterrado no Cemitério Municipal de São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR)

Ao g1, a mãe da criança, a técnica de enfermagem Eduarda Rodrigues, contou que a filha, Eloá Sophia, faleceu em novembro do ano passado em decorrência de uma leucemia mieloide aguda. O câncer é agressivo com origem na medula óssea que compromete a produção de glóbulos brancos – responsáveis por proteger o corpo contra infecções e doenças.

Em nota, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou que, quando policiais chegaram ao local, a sepultura havia sido violada e o caixão não se encontrava na área.

"Ao realizar diligências nas proximidades, o caixão foi localizado a uma distância razoável do túmulo original", completou a PMPE.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), informou que investiga o caso através da Delegacia de São Lourenço da Mata. "Um Inquérito Policial foi instaurado e perícias solicitadas", disse.

Apoio à família
Procurada pela reportagem, a prefeitura de São Lourenço da Mata lamentou o caso e informou que está "acompanhando a família, prestando todo o suporte necessário".

"Uma sindicância será aberta para apurar o fato mencionado. Tudo será devidamente esclarecido, com a adoção das medidas cabíveis", diz trecho da nota. 

Confira, abaixo, a nota na íntegra

A Prefeitura de São Lourenço da Mata lamenta o ocorrido no Cemitério Morada Eterna, nesta terça-feira (27). Uma sindicância será aberta para apurar o fato mencionado. Tudo será devidamente esclarecido, com a adoção das medidas cabíveis.

A Secretaria de Desenvolvimento Social estará acompanhando a família, prestando todo o suporte necessário.

Reiteramos que o caso também será investigado pela Polícia Civil e pelo Instituto de Criminalística.

A gestão municipal reafirma seu compromisso com a transparência, a responsabilidade e o cuidado com as pessoas.

