Corpo de criança é encontrado fora do túmulo no Cemitério de São Lourenço da Mata; polícia investiga
Segundo a PMPE, "o caixão foi localizado a uma distância razoável do túmulo original"
O corpo de uma criança de dois anos foi encontrado, nessa terça-feira (27), fora do túmulo em que estava enterrado no Cemitério Municipal de São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR).
Ao g1, a mãe da criança, a técnica de enfermagem Eduarda Rodrigues, contou que a filha, Eloá Sophia, faleceu em novembro do ano passado em decorrência de uma leucemia mieloide aguda. O câncer é agressivo com origem na medula óssea que compromete a produção de glóbulos brancos – responsáveis por proteger o corpo contra infecções e doenças.
Em nota, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou que, quando policiais chegaram ao local, a sepultura havia sido violada e o caixão não se encontrava na área.
"Ao realizar diligências nas proximidades, o caixão foi localizado a uma distância razoável do túmulo original", completou a PMPE.
Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), informou que investiga o caso através da Delegacia de São Lourenço da Mata. "Um Inquérito Policial foi instaurado e perícias solicitadas", disse.
Leia também
• Raquel defende investigação contra secretário da Prefeitura do Recife: "Ninguém está acima da lei"
• Biblioteca Popular de Casa Amarela celebra 74 anos como patrimônio cultural do Recife
• Hip-hop e outras linguagens ganham fomento da Aldir Blanc em editais da Prefeitura do Recife
Apoio à família
Procurada pela reportagem, a prefeitura de São Lourenço da Mata lamentou o caso e informou que está "acompanhando a família, prestando todo o suporte necessário".
"Uma sindicância será aberta para apurar o fato mencionado. Tudo será devidamente esclarecido, com a adoção das medidas cabíveis", diz trecho da nota.
Confira, abaixo, a nota na íntegra
A Prefeitura de São Lourenço da Mata lamenta o ocorrido no Cemitério Morada Eterna, nesta terça-feira (27). Uma sindicância será aberta para apurar o fato mencionado. Tudo será devidamente esclarecido, com a adoção das medidas cabíveis.
A Secretaria de Desenvolvimento Social estará acompanhando a família, prestando todo o suporte necessário.
Reiteramos que o caso também será investigado pela Polícia Civil e pelo Instituto de Criminalística.
A gestão municipal reafirma seu compromisso com a transparência, a responsabilidade e o cuidado com as pessoas.