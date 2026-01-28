A- A+

RMR Corpo de criança é encontrado fora do túmulo no Cemitério de São Lourenço da Mata; polícia investiga Segundo a PMPE, "o caixão foi localizado a uma distância razoável do túmulo original"

O corpo de uma criança de dois anos foi encontrado, nessa terça-feira (27), fora do túmulo em que estava enterrado no Cemitério Municipal de São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR).



Ao g1, a mãe da criança, a técnica de enfermagem Eduarda Rodrigues, contou que a filha, Eloá Sophia, faleceu em novembro do ano passado em decorrência de uma leucemia mieloide aguda. O câncer é agressivo com origem na medula óssea que compromete a produção de glóbulos brancos – responsáveis por proteger o corpo contra infecções e doenças.

Em nota, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou que, quando policiais chegaram ao local, a sepultura havia sido violada e o caixão não se encontrava na área.

"Ao realizar diligências nas proximidades, o caixão foi localizado a uma distância razoável do túmulo original", completou a PMPE.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), informou que investiga o caso através da Delegacia de São Lourenço da Mata. "Um Inquérito Policial foi instaurado e perícias solicitadas", disse.

Apoio à família

Procurada pela reportagem, a prefeitura de São Lourenço da Mata lamentou o caso e informou que está "acompanhando a família, prestando todo o suporte necessário".

"Uma sindicância será aberta para apurar o fato mencionado. Tudo será devidamente esclarecido, com a adoção das medidas cabíveis", diz trecho da nota.

Confira, abaixo, a nota na íntegra



A Prefeitura de São Lourenço da Mata lamenta o ocorrido no Cemitério Morada Eterna, nesta terça-feira (27). Uma sindicância será aberta para apurar o fato mencionado. Tudo será devidamente esclarecido, com a adoção das medidas cabíveis.

A Secretaria de Desenvolvimento Social estará acompanhando a família, prestando todo o suporte necessário.

Reiteramos que o caso também será investigado pela Polícia Civil e pelo Instituto de Criminalística.

A gestão municipal reafirma seu compromisso com a transparência, a responsabilidade e o cuidado com as pessoas.

