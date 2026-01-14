Qua, 14 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta14/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SÃO PAULO

Corpo de criança é localizado no Rio Tietê

Menina de onze anos foi vítima de um afogamento

Reportar Erro
Corpo de criança é localizado no Rio TietêCorpo de criança é localizado no Rio Tietê - Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros localizou na manhã desta quarta-feira, 14, o corpo de uma criança no Rio Tietê. Trata-se de uma menina de onze anos que foi vítima de um afogamento.

Conforme informações da Polícia Militar de São Paulo, agentes foram acionados na segunda-feira, 12, por volta das 15h30 para a ocorrência de afogamento no rio nas margens da Rodovia Professor Alfredo Rolim de Moura, em Biritiba-Mirim, no interior paulista

Equipes de resgate do 17º Grupamento de Bombeiros e do Grupamento de Ações em Emergências e Desastres (GAED), com apoio de mergulhadores especializados, iniciaram imediatamente as buscas, que se estenderam por cerca de um quilômetro rio abaixo. Somente foram suspensas durante o período da noite, em razão da baixa visibilidade.

Leia também

• Roupas de crianças são encontradas durante buscas por irmãos desaparecidos do MA

• Tragédias evitáveis: como prevenir o afogamento de crianças no verão

• Mãe e filho morrem afogados em piscina de pousada em Maragogi

Segundo a PM, a ocorrência segue em atendimento, em apresentação à Polícia Judiciária.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter