Pesar Corpo de empresária vítima de acidente com UVT em Gravatá é sepultado em Paulista Millena Monte estava no veículo com mais outras três pessoas que foram socorridas com fraturas expostas

O corpo da empresária pernambucana Milllena Lumack do Monte Pragana, conhecida como Xuxa, de 42 anos, foi sepultado, no final da tarde deste domingo (9), no cemitério Morada da Paz, em Paulista, em cerimônia restrita aos familiares e amigos.

Millena morreu no último sábado (8), em Gravatá, no Agreste, quando o um veículo UVT (espécie de off-road) em que estava capotou várias vezes.

Segundo informações, o condutor do veículo era André Maranhão. O empresário perdeu o controle do UTV em uma trilha.

Xuxa, que estava na caçamba com um cachorro no braço, foi arremessada para longe. Além dos dois, também estavam no UVT a esposa do empresário, Marcela Maranhão, e George Bandeirinha. Os três ocupantes sobreviveram ao acidente. Eles foram socorridos com fraturas expostas.

A Polícia Civil não repassou maiores informações sobre o caso. Por meio de nota, comunicou que o caso foi registrado na Delegacia de Vitória de Santo Antão na manhã deste domingo (9) e que será investigado como homicídio culposo.

Órgão de trânsito

A Folha de Pernambuco procurou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para saber se haveria uma maior fiscalização para condução desse tipo de veículo. Segundo a PRF, o ocorrido foge da alçada do órgão, uma vez que aconteceu na área rural e, portanto, fora das rodovias federais.

O mesmo foi relatado pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), responsável pelas rodovias estaduais.

Segundo a PMPE, o caso ficaria a cargo do órgão municipal de trânsito de Gravatá. A Folha ainda tentou entrar em contato com o Departamento de Trânsito de Gravatá, mas não obteve sucesso.

