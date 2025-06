Corpo de fotógrafo brasileiro desaparecido no Peru é encontrado, diz associação

A- A+

A Associação de Guias de Montanha do Peru (AGMP) divulgou neste domingo, 22, que encontrou o corpo do fotógrafo brasileiro Edson Vandeira e de outros dois montanhistas peruanos, que estavam desaparecidos no pico Nevado Artesonraju, na Cordilheira Blanca.

Edson Vandeira, Pretel Efrain e Picon Jesus estavam desaparecidos desde o início do mês. Em nota, a AGMP informou que o Ministério da Defesa forneceu um helicóptero para que a equipe possa resgatar os corpos.

Participaram das buscas a Força Aérea do Peru, a Polícia Nacional e a Polícia de Alta Montanha. Em uma publicação nas redes, Beto Pinto publicou uma homenagem aos colegas. "Na eternidade do Artesonraju", diz uma das frases do vídeo.

Vandeira tinha 36 anos e além de fotógrafo era montanhista e guia. O brasileiro subiu o pico de 6.025 metros no dia 29 de maio e deveria ter retornado no dia 1º de junho, o que não aconteceu. O Nevado Artesonraju está localizado dentro do Parque Nacional Huascarán, no Peru.

O brasileiro já havia liderado grupos no Brasil, nos Andes e no Himalaia, além de participar de nove expedições na Antártida e morava no Peru.

Nascido em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ele fazia fotografias de aventura, com publicações em veículos como o National Geographic. Ele chegou a participar da série "Andes extremo" do canal History Channel.

O fotógrafo foi finalista do Wildlife Photographer of the Year, prêmio internacional de fotografia de natureza, com uma foto feita no Pantanal.

Vandeira e os outros dois montanhistas eram alunos do Centro de Estudos de Alta Montanha (CEAM) e faziam curso de aspirante a guia da Federação Internacional de Associações de Guias de Montanha.

Segundo relatos, após os três iniciarem a escalada foram vistas luzes no pico da montanha, o que indica que eles possam ter chegado ao cume.

A hipótese é que os montanhistas possam ter tido algum tipo de intercorrência na descida. Pertences deles foram encontrados por um outro grupo de montanhistas no dia 4 de junho e entregues à associação.

