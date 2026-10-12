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São Paulo Corpo de Gustavo Munis, jovem morto pela PM com 27 tiros, é velado na zona sul de SP Gustavo foi morto por quatro agentes da PM no bairro Planalto Paulista, na região de Moema

O corpo de Gustavo Munis de Santana é velado nesta segunda-feira, 12, no Cemitério Congonhas, localizado na zona sul de São Paulo. O jovem de 20 anos foi morto na madrugada do último sábado, 10, após ser atingido por 27 disparos durante uma abordagem policial.

O sepultamento está previsto para às 13h30. As informações sobre a despedida do rapaz foram divulgadas nas redes sociais pela irmã mais velha de Gustavo, Beatriz Munis, de 24 anos.

Gustavo foi morto por quatro agentes da PM no bairro Planalto Paulista, na região de Moema. Segundo o boletim de ocorrência, obtido pelo Estadão, os policiais dispararam um total de 45 tiros, dos quais 27 atingiram a vítima.

As autoridades teriam sido acionadas porque Gustavo estaria "transtornado" e ameaçava tirar a própria vida. Conforme o registro policial, após a chegada da primeira viatura, o rapaz atravessou a passarela e se abrigou em um imóvel na Alameda dos Guaramomis.

Ele ainda teria saído de uma área escura, corrido em direção aos policiais com os braços estendidos e apontado um "objeto escuro" Segundo o boletim, o objeto na mão de Gustavo era um aparelho celular. A perícia informou que apenas o telefone foi apreendido com ele.

A ocorrência foi registrada pelas câmeras corporais dos agentes. A Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP) investiga o caso, registrado no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

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