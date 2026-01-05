A- A+

CRIME Corpo de homem assassinado em Porto de Galinhas é liberado nesta segunda (5) Vítima foi assassinada na noite do último domingo (4) após uma discussão dentro de um restaurante

O corpo do turista Rafael Ventura Martins, de 32 anos, que foi assassinado a tiros dentro de um restaurante na orla de Porto de Galinhas, em Ipojuca, na noite de ontem (4), foi liberado às 16h30 desta segunda-feira (5) no Recife.

O crime aconteceu enquanto a vítima estava dentro do estabelecimento Caldinho do Nenen, acompanhado da esposa. Após o ocorrido, o corpo foi transportado para a capital, onde foi liberado pelo Instituto de Medicina Legal (IML), de acordo com a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE).

Segundo testemunhas, o casal é de São Paulo e estava na cidade à passeio. Rafael foi atingido por dois tiros, um deles no rosto em uma confusão que teria sido motivada supostamente por ciúmes.

As informações, no entanto, não foram confirmadas pela Polícia Civil, que segue em investigação na busca pela motivação do crime. Em nota, a corporação destacou que objetiva “esclarecer os fatos e identificar o responsável pelo crime”.

A Polícia Civil também não detalhou se outras pessoas ficaram feridas e quantas estão envolvidas no caso. O suspeito de efetuar os disparos fugiu e está foragido.

O restaurante onde aconteceu o crime se pronunciou por meio de nota oficial nas redes sociais em que lamenta "profundamente" o ocorrido e manifesta solidariedade à vítima, familiares e a todos os envolvidos.

"Desde o primeiro momento, nossa equipe prestou o devido apoio e está colaborando integralmente com as autoridades competentes para o esclarecimento dos fatos", diz o comunicado oficial.

Confira nota na íntegra:

