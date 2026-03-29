A- A+

LOCALIZADO Corpo de homem desaparecido é encontrado após buscas no Canal do Arruda, no Recife Vítima, de 33 anos, havia desaparecido no sábado; operações mobilizaram equipes especializadas de resgate

O corpo de um homem de 33 anos foi localizado na manhã deste domingo (29), no Canal do Arruda, Zona Norte do Recife.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBM-PE), a vítima morreu por afogamento após desaparecer no local neste sábado (28)

As equipes foram acionadas ontem para verificar a ocorrência e iniciaram uma operação de busca que se estendeu ao longo do dia.

O trabalho contou com profissionais especializados em salvamento aquático, mergulho e resgate, além do uso de embarcação e recursos tecnológicos para ampliar a área de varredura.

Os esforços foram retomados na manhã deste domingo, culminando na localização do corpo por mergulhadores da corporação.

Após a retirada da água, a ocorrência foi encaminhada à Polícia Militar de Pernambuco (PM-PE), responsável pelos procedimentos legais junto aos órgãos competentes.

Confira, abaixo, a nota (na íntegra) do Corpo Militar de Bombeiros de Pernambuco:

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) informa que localizou, na manhã deste domingo (29), o corpo de um homem, de 33 anos, vítima de afogamento no Canal do Arruda, no bairro do Arruda, no Recife.



A ocorrência teve início no sábado (28), quando equipes foram acionadas para atender a um possível afogamento no local. Durante todo o dia, foram realizadas buscas com equipes especializadas de salvamento, mergulho e resgate, com apoio de embarcação e tecnologia para ampliação do campo de visão.



As buscas foram retomadas na manhã deste domingo (29), quando a vítima foi localizada pela equipe de mergulho da corporação.



Após o resgate, o corpo foi deixado aos cuidados da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), para adoção das medidas cabíveis junto aos órgãos competentes.

* Com informações da assessoria

Veja também