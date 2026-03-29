Corpo de homem desaparecido é encontrado após buscas no Canal do Arruda, no Recife
Vítima, de 33 anos, havia desaparecido no sábado; operações mobilizaram equipes especializadas de resgate
O corpo de um homem de 33 anos foi localizado na manhã deste domingo (29), no Canal do Arruda, Zona Norte do Recife.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBM-PE), a vítima morreu por afogamento após desaparecer no local neste sábado (28)
As equipes foram acionadas ontem para verificar a ocorrência e iniciaram uma operação de busca que se estendeu ao longo do dia.
O trabalho contou com profissionais especializados em salvamento aquático, mergulho e resgate, além do uso de embarcação e recursos tecnológicos para ampliar a área de varredura.
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Os esforços foram retomados na manhã deste domingo, culminando na localização do corpo por mergulhadores da corporação.
Após a retirada da água, a ocorrência foi encaminhada à Polícia Militar de Pernambuco (PM-PE), responsável pelos procedimentos legais junto aos órgãos competentes.
Confira, abaixo, a nota (na íntegra) do Corpo Militar de Bombeiros de Pernambuco:
O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) informa que localizou, na manhã deste domingo (29), o corpo de um homem, de 33 anos, vítima de afogamento no Canal do Arruda, no bairro do Arruda, no Recife.
A ocorrência teve início no sábado (28), quando equipes foram acionadas para atender a um possível afogamento no local. Durante todo o dia, foram realizadas buscas com equipes especializadas de salvamento, mergulho e resgate, com apoio de embarcação e tecnologia para ampliação do campo de visão.
As buscas foram retomadas na manhã deste domingo (29), quando a vítima foi localizada pela equipe de mergulho da corporação.
Após o resgate, o corpo foi deixado aos cuidados da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), para adoção das medidas cabíveis junto aos órgãos competentes.
* Com informações da assessoria