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RECIFE Corpo de homem desaparecido no mar da Praia de Boa Viagem é encontrado na manhã deste domingo (25) Corpo foi avistado por populares nas proximidades da Padaria Boa Viagem

Foi encontrado na manhã deste domingo (25) o corpo do homem que havia desaparecido no mar da Praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, no sábado (24).



Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), as buscas pela vítima de afogamento, que não teve nome e idade divulgados, foram retomadas às 7h.



"O corpo foi avistado por populares nas proximidades da Padaria Boa Viagem, que acionaram as equipes do CBMPE", afirmou a corporação, que contou com o apoio da Polícia Militar.

O homem foi retirado da água e os órgãos competentes foram acionados para a adoção dos procedimentos cabíveis.



Informações do g1 apontam que o homem trabalhava como barraqueiro na praia e tentava ajudar a mulher quando outro banhista conseguiu retirá-la da água com o auxílio de uma corda. Ao retornar para procurar barraqueiro, o homem não conseguiu mais localizá-lo.



Ao longo das buscas, foram mobilizadas equipes de guarda-vidas, motos aquáticas, drone e Auto Resgate, além de helicóptero do Grupamento Tático Aéreo (GTA), para auxiliar nas buscas.

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