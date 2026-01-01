Corpo de homem é encontrado boiando no mar de Pau Amarelo, em Paulista
Uma equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros foi até o local para retirar o corpo, que já estava próximo das pedras
O corpo de um homem foi encontrado no mar de Pau Amarelo, em Paulista, Região Metropolitana do Recife (RMR), na manhã desta quinta-feira (1°).
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), que realizou o atendimento, uma equipe de mergulho foi até o local para retirar o corpo, que já estava próximo das pedras.
Leia também
• Movimentação moderada marca a primeira manhã de 2026 nas praias do Recife
• Primeiro bebê de 2026 da rede pública do Recife nasce na Maternidade Barros Lima; saiba os detalhes
• Virada Recife 2026: última noite de shows no Pina faz público receber o ano-novo em grande estilo
Ainda não há informações sobre a vítima como identificação ou idade. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o corpo sendo levado pela correnteza do mar e surpreendendo os banhistas.
Após o atendimento dos bombeiros, o corpo foi deixado aos cuidados da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).
Por meio de nota, a corporação informou que informa que está investigando o caso como "uma morte a esclarecer sem indicio de crime".