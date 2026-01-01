Qui, 01 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta01/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
PAULISTA

Corpo de homem é encontrado boiando no mar de Pau Amarelo, em Paulista

Uma equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros foi até o local para retirar o corpo, que já estava próximo das pedras

Reportar Erro
Corpo de homem é encontrado morto no mar de Pau Amarelo, em PaulistaCorpo de homem é encontrado morto no mar de Pau Amarelo, em Paulista - Foto: Redes Sociais/Reprodução

O corpo de um homem foi encontrado no mar de Pau Amarelo, em Paulista, Região Metropolitana do Recife (RMR), na manhã desta quinta-feira (1°).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), que realizou o atendimento, uma equipe de mergulho foi até o local para retirar o corpo, que já estava próximo das pedras.

Leia também

• Movimentação moderada marca a primeira manhã de 2026 nas praias do Recife

• Primeiro bebê de 2026 da rede pública do Recife nasce na Maternidade Barros Lima; saiba os detalhes

• Virada Recife 2026: última noite de shows no Pina faz público receber o ano-novo em grande estilo

Ainda não há informações sobre a vítima como identificação ou idade. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o corpo sendo levado pela correnteza do mar e surpreendendo os banhistas.

Após o atendimento dos bombeiros, o corpo foi deixado aos cuidados da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).

Por meio de nota, a corporação informou que  informa que está investigando o caso como "uma morte a esclarecer sem indicio de crime".

Reportar Erro

Veja também

Newsletter