PAULISTA Corpo de homem é encontrado boiando no mar de Pau Amarelo, em Paulista Uma equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros foi até o local para retirar o corpo, que já estava próximo das pedras

O corpo de um homem foi encontrado no mar de Pau Amarelo, em Paulista, Região Metropolitana do Recife (RMR), na manhã desta quinta-feira (1°).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), que realizou o atendimento, uma equipe de mergulho foi até o local para retirar o corpo, que já estava próximo das pedras.

Ainda não há informações sobre a vítima como identificação ou idade. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o corpo sendo levado pela correnteza do mar e surpreendendo os banhistas.

Após o atendimento dos bombeiros, o corpo foi deixado aos cuidados da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).

Por meio de nota, a corporação informou que informa que está investigando o caso como "uma morte a esclarecer sem indicio de crime".

