Corpo de homem é encontrado no Açude de Apipucos, no Recife; Polícia Civil investiga afogamento
Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco atendeu a ocorrência e localizou o corpo
O corpo de um homem foi encontrado no Açude de Apipucos, na Zona Norte do Recife, na madrugada da segunda-feira (17).
O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) informou nesta terça-feira (18) que atendeu a ocorrência de possível afogamento e iniciou as buscas na área.
A vítima, de identidade ainda desconhecida, foi localizada e retirada da água.
"O corpo ficou aos cuidados das autoridades competentes para providências cabíveis", destacou o CBMPE.
Não há detalhes sobre as circustâncias que teriam provocado o possível afogamento.
Leia também
• Conheça vira-lata que acompanha serviço de policiais no Bairro do Recife
• Na disputa pelo governo, Raquel Lyra e João Campos miram Lula e o Grande Recife
• Recife abre seleção para 60 professores da rede municipal; entenda quem será chamado
Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que está investigando o caso de afogamento por meio da Central de Plantões da Capital, no bairro de Campo Grande, também na Zona Norte da capital pernambucana.
"As diligências foram iniciadas de pronto e seguem até o esclarecimento do fato", afirmou a corporação.