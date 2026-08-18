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Leia o Jornalterça18/08/2026
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Zona Norte

Corpo de homem é encontrado no Açude de Apipucos, no Recife; Polícia Civil investiga afogamento

Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco atendeu a ocorrência e localizou o corpo

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Não há detalhes sobre as circustâncias que teriam provocado o possível afogamentoNão há detalhes sobre as circustâncias que teriam provocado o possível afogamento - Foto: Instagram/@apipucosemfoco/Reprodução

O corpo de um homem foi encontrado no Açude de Apipucos, na Zona Norte do Recife, na madrugada da segunda-feira (17).

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) informou nesta terça-feira (18) que atendeu a ocorrência de possível afogamento e iniciou as buscas na área.

A vítima, de identidade ainda desconhecida, foi localizada e retirada da água.

"O corpo ficou aos cuidados das autoridades competentes para providências cabíveis", destacou o CBMPE.

Não há detalhes sobre as circustâncias que teriam provocado o possível afogamento. 

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Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que está investigando o caso de afogamento por meio da Central de Plantões da Capital, no bairro de Campo Grande, também na Zona Norte da capital pernambucana.

"As diligências foram iniciadas de pronto e seguem até o esclarecimento do fato", afirmou a corporação.

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