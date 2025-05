A- A+

Rio de Janeiro Corpo de homem é encontrado no mar e pode ser de turista que veio ao Rio para show de Lady Gaga Arquiteto Igor Souza da Costa, de 26 anos, estava acompanhado do namorado e entrou no mar, quando desapareceu

O Corpo de Bombeiros do Rio resgatou na manhã deste sábado (10) o corpo de um homem boiando no mar próximo às Ilhas Cagarras, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.



A vítima, que ainda será identificada pelo Instituto Médico Legal, possui características parecidas com Igor Souza da Costa, de 26 anos, que desapareceu ao entrar no mar da Praia de Ipanema.



O turista de Goiás veio ao Rio de Janeiro para assistir ao show da cantora Lady Gaga, realizado no último sábado, na Praia de Copacabana.

Igor, que é arquiteto, estava em viagem ao Rio junto com o namorado, Wesley Oliveira. Eles tinham o retorno para Goiás marcado para a noite de domingo. Antes do voo, decidiram aproveitar a tarde na praia.



A viagem era planejada pelo casal desde janeiro deste ano, quando os rumores sobre o show da diva pop ganharam força.

O casal estava na praia entre os postos 8 e 9 quando Igor desapareceu. Segundo o Corpo de Bombeiros, Wesley chegou a comunicar a um guarda-vida sobre o desaparecimento do companheiro, no entanto, não informou que ele havia entrado no mar.



A operação de buscas conta com o empenho de militares especializados, como guarda-vidas, mergulhadores e operadores de embarcações de resgate da corporação, com o apoio de motos-aquáticas, drones, aeronaves e lanchas.

Veja também