Recife Corpo de homem é encontrado no Rio Capibaribe, no bairro da Torre; populares apontam para afogamento O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Santo Amaro, na área central do Recife, onde passará por perícia

O corpo de um homem foi encontrado no Rio Capibaribe, nas proximidades do supermercado Carrefour, no bairro da Torre, na Zona Oeste do Recife, nesse sábado (1º).



De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), populares tentaram salvar a vítima, que estava se afogando, mas não tiveram êxito.



Uma embarcação que passava no local levou o corpo do homem, que não teve a idade e o nome divulgados, até a margem do rio.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionados para o local, mas já encontraram a vítima sem vida.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Santo Amaro, na área central do Recife, onde passará por perícia tanatoscópica, para identificar a causa da morte, e perícia necropapiloscópica, para identificação pelas digitais.



O caso foi registrado pela Força Tarefa de Homicídios na Capital como ocorrência de "morte a esclarecer". Um inquérito policial foi instaurado para apurar o ocorrido.

