Região Metropolitana do Recife Corpo de homem é encontrado por pescadores na praia de Pau Amarelo, em Paulista Caso aconteceu por volta das 21h40 dessa segunda-feira (27), no trecho da avenida Doutor Cláudio Gueiros Leite

O corpo de um homem de 49 anos foi encontrado na Praia de Pau Amarelo, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

De acordo com Corpo de Bombeiros, pescadores da área localizaram e retiraram o corpo da vítima da água. O nome do homem não foi divulgado.



O caso aconteceu por volta das 21h40 dessa segunda-feira (27), no trecho da avenida Doutor Cláudio Gueiros Leite.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado e enviou uma equipe ao local, mas já encontrou o homem sem vida.

Além da Polícia Militar, o Instituto de Medicina Legal (IML) também esteve na área.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado na 8ª Delegacia Seccional de Paulista.

