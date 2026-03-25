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SÃO PAULO Corpo de idoso é localizado após ser arrastado por chuva no interior; mortes em SP chegam a 22 Na mesma rua, uma viatura da Polícia Civil também foi arrastada pela correnteza

O Corpo de Bombeiros localizou nesta quarta-feira, 25, o corpo de um idoso desaparecido durante as fortes chuvas que atingiram a cidade de Mirandópolis, no interior de São Paulo. Segundo relatos de testemunhas à Defesa Civil, o homem foi arrastado pela enxurrada na Rua Frederico Zanan e sugado por um bueiro na última terça-feira.

Na mesma rua, uma viatura da Polícia Civil também foi arrastada pela correnteza, mas os dois ocupantes conseguiram sair sem ferimentos.

De acordo com a prefeitura, o município registrou cerca de 120 milímetros de chuva até a noite, com maior impacto no bairro Vila Alegrete. Na região, ao menos 15 casas foram atingidas por alagamentos, e uma escola municipal teve salas invadidas pela água. Apesar dos danos, não há registro de moradores desalojados ou desabrigados até a manhã desta quarta-feira.





Com a localização do idoso, o número de mortes relacionadas às chuvas no Estado desde o início da Operação Chuvas, em 1º de dezembro de 2025, subiu para 22. Dados da Defesa Civil mostram que mais da metade dessas mortes ocorreu após vítimas serem arrastadas pela força da água, totalizando 11 casos desse tipo.

Mortes registradas no Estado de São Paulo:

- Um homem morreu em 12 de dezembro em decorrência de um deslizamento, em Campos do Jordão;

- Uma mulher morreu em 12 de dezembro após a queda de um muro, na zona leste de São Paulo;

- Uma mulher morreu em 12 de dezembro após a queda de uma árvore, em Guarulhos;

- Um homem morreu em 13 de dezembro em decorrência de uma descarga elétrica, em Juquitiba;

- Um homem morreu em 14 de dezembro após ser arrastado por um rio, em Bauru;

- Um homem morreu em 16 de dezembro após a queda de um muro, em Ilhabela;

- Um homem morreu em 16 de dezembro após ser arrastado por uma correnteza, em Ilhabela.

- Um homem foi encontrado morto em 19 de dezembro no Rio Tietê após uma enxurrada, em Guarulhos;

- Um homem morreu em 29 de dezembro após desmoronamento de um muro, em Franca;

- Uma mulher morreu em 14 de janeiro após uma árvore cair sobre o carro dela, em Taubaté;

- Um homem morreu em 16 de janeiro após ter o carro arrastado pela enxurrada, na zona sul de São Paulo;

- Uma mulher morreu em 16 de janeiro após ter o carro arrastado pela enxurrada, na zona sul de São Paulo;

- Um homem morreu em 25 de janeiro após ser arrastado pela enxurrada, na zona norte de São Paulo;

- Um homem morreu em 29 de janeiro após ser arrastado por enxurrada em Piracicaba;

- Uma mulher foi vítima de um desabamento de muro em 7 de fevereiro em Salto;

- Uma cabeça d’água provocou a morte de um homem em 8 de fevereiro em Indaiatuba. O grupo trabalhava para conter um vazamento quando o aumento repentino do volume de água tombou a embarcação;

- Uma mulher morreu em 16 de fevereiro após ser arrastada por enxurrada na zona norte de São Paulo;

- Uma criança morreu em 18 de fevereiro após uma árvore cair sobre uma casa em Pirassununga;

- Um homem morreu em 22 de fevereiro após o desabamento de um imóvel em Natividade da Serra.

- Um homem morreu em 7 de março, durante enxurrada em São Bernardo do Campo, no ABC paulista.

- Um homem morreu também em 7 de março, após ser arrastado por uma enxurrada em Sorocaba, no interior paulista.

- Um homem morreu em 24 de março, após ser arrastado por uma enxurrada em Mirandópolis, no interior paulista.



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