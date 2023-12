A- A+

RECIFE Corpo de idoso é retirado do Rio Capibaribe na manhã deste sábado perto do Parque das Graças Homem aparentava ter em torno de 70 anos e trajva bermuda cinza claro

O corpo de um idoso foi retirado do Rio Capibaribe na manhã deste sábado (9) no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife.



A retirada das águas foi realizada por uma equipe de bombeiros especializada em mergulho - a corporação foi acionada por volta das 8h para o local, no Parque das Graças.



Segundo o Corpo de Bombeiros, que teve também apoio de uma guarnição da Polícia Militar de Pernambuco, o homem, cujo corpo estava próximo à Ponte da Capunga, aparentava 70 anos e trajava bermuda cinza claro e camisa com listas brancas.



Veja também

