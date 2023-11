A- A+

Pernambuco Corpo de jovem desaparecido após mergulhar na Praia de Suape é localizado pelos Bombeiros De acordo com a corporação, corpo foi localizado a cerca de 800 metros do local do afogamento

Desaparecido desde a tarde da quarta-feira (15), o corpo de um jovem de 22 anos, identificado como Vitor, foi localizado no final da tarde desta quinta (16), pelo Corpo de Bombeiros, na Praia de Suape, no Cabo de Santo Agostinho.

As buscas, iniciadas ainda na tarde da quarta, foram encerradas pela corporação por volta das 16h desta quinta. O corpo do jovem foi localizado a aproximadamente 800 metros do local do afogamento.

De acordo com os bombeiros, a primeira etapa do resgate já foi finalizada. Agora, a corporação aguarda a chegada do IML ao local para remoção do corpo. No primeiro momento, quatro viaturas foram enviadas para atender ao chamado de afogamento.

"As equipes realizaram várias buscas e não localizaram a vítima desaparecida", informou a corporação na quarta-feira.

Dez bombeiros militares participaram dos trabalhos com o auxílio de três viaturas e duas embarcações. A operação também contou com o apoio do Grupamento Tático Aéreo, que realizou sobrevoos na área.



