TRAGÉDIA Corpo de jovem vítima de afogamento é encontrado na Praia de Maria Farinha neste domingo (7) Incidente aconteceu no sábado (6); mais dois jovens foram socorridos com vida

O corpo de um jovem de 18 anos foi resgatado na praia de Maria Farinha, em Paulista, Litoral Norte de Pernambuco, neste domingo (7). O incidente aconteceu no Pontal de Maria Farinha na manhã do sábado (6). Mais dois jovens acabaram sendo resgatados com vida: uma adolescente de 15 anos e outro rapaz de 18 anos.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, a equipe recebeu um chamado na manhã de sábado (6) sobre afogamento com uma vítima no Pontal de Maria Farinha, em Paulista. “Foram enviadas ao local 04 viaturas do CBMPE e as buscas também contaram com o apoio do Grupamento Tático Aéreo (GTA)”, informaram.

A equipe realizou busca no mar por horas, não obtendo êxito. Na manhã deste domingo (7), uma unidade tática de mergulho foi enviada ao local e o corpo foi encontrado por volta das 9h10. O nome da vítima não foi divulgado.



