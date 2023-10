Corpo de juiz assassinado em Jaboatão é liberado pelo IML; velório começa às 14h

A- A+

Foi liberado pelo Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife, por volta das 11h30 desta sexta-feira (20), o corpo do juiz Paulo Torres Pereira da Silva, de 69 anos, morto com um tiro no lado esquerdo da cabeça, na noite dessa quinta-feira (19), em Candeias, bairro onde morava em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

O filho do juiz, que não se identificou e nem gravou entrevista, esteve na sede do IML, no bairro de Santo Amaro, para autorizar a liberação do corpo. Uma policial, amiga de Paulo Torres, também foi ao local para ajudar o familiar.

O velório está previsto para as 14h desta segunda-feira (20), no cemitério Memorial Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes. O corpo será cremado. A despedida acontece às 17h.

