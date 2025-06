A- A+

O corpo da publicitária Juliana Maris foi içado com sucesso na manhã desta quarta-feira. A informação foi confirmada pelo chefe da Basarnas (Agência Nacional de Busca e Resgate), Marechal do Ar TNI Muhammad Syafi’i, à televisão indonésia.

A jovem foi encontrada morta nesta terça-feira no Monte Rinjani, na ilha de Lombok, Indonésia, após cair em uma ribanceira e permanecer presa por quatro dias em uma encosta de difícil acesso, sem água, comida ou abrigo.

A morte de Juliana foi confirmada pela família, através das redes sociais, por volta das 11h desta terça-feira. A seguir, veja a cronologia completa do caso e o drama vivido pela niteroiense desde o acidente.





Sexta-feira, 20 de junho

Conduzidos por um guia local, Juliana Marins e outros turistas caminhavam por uma trilha ao cume do Monte Rinjani, na ilha de Lombok, na província indonésia de Sonda Ocidental, cujo fuso horário local é 11 horas à frente do horário de Brasília. Juliana pagou 2,5 milhões de rúpias indonésias (cerca de R$ 830) pelo pacote de subida até o vulcão.

Juliana Marins sofreu queda durante trilha no Monte Rinjani, por volta das 19h (de Brasília) e 6h (locais) indo parar a cerca de 300 metros abaixo da trilha, perto do ponto mais alto da montanha, que tem mais de 3 mil metros de altura.

Sábado, 21 de junho

Família diz que durante a caminhada Juliana teria reclamado de cansaço e parado. O guia, então, teria seguido viagem, deixando a publicitária para trás, que acabou caindo em um desfiladeiro. O guia Ali Musthofa negou ter abandonado a brasileira.

O guia contou que ao retornar ao local onde a jovem parou para descansar viu que ela havia caído no penhasco. Nesse momento o grupo decide voltar para a base.

A Agência Nacional de Busca e Resgate (Basamar), da Indonésia informou ter recebido alerta do acidente às 9h40 (local) ou 23h40 de sexta-feira (pelo horário de Brasília) após relato do guia.

Às 17h10 (de Brasília) ou 4h10 (locais) Juliana é avistada pela última vez, mas devido as condições climáticas não foi possível resgatá-la.

A família chegou a ser informada de que os socorristas tinham alcançado a jovem e levado comida e água para ela, mas essa informação foi desmentida.

Domingo, 22 de junho

No fim da manhã de domingo (início da noite na Indonésia), familiares da publicitária informaram que as buscas pela brasileira haviam sido oficialmente suspensas. O motivo, segundo eles, foi devido às condições climáticas adversas do local, com muita neblina.

Ás 19h04 o governo brasileiro, por meio do Itamaraty, faz pronunciamento informando ter mobilizado as autoridades locais em alto nível, com o embaixador em contato direto com agências de resgate. Dois funcionários da embaixada se deslocaram para o local para acompanhar as buscas. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, iniciou contatos para solicitar reforços nas operações.

Segunda-feira, 23 de junho

Representantes diplomáticos do Brasil na Indonésia informaram à família da jovem desaparecida que o trabalho de resgate foi retomado. Com uso de drone térmico as equipes conseguiram localizar Juliana, aparentemente deitada e imóvel, numa distância de 400 a 500m abaixo do ponto da queda;

Família informou que a jovem tinha sido novamente localizada pela equipe de resgate. O local, ainda segundo a família é "extremamente severo", com obstáculos que dificultam o acesso.

Buscas são interrompidas às 16h (5h em Brasília) dadas as condições climática, ainda segundo os parentes.

Terça-feira, 24 de junho

Às 4h30 Publicação da página no Instagram @resgatejulianamarins informa a existência de três planos de resgate em vigor, além de confirma a impossibilidade de seguir com o helicóptero pela condição climática do local.

A família informou também que a operação resgate havia sido retomada

Por volta das 6h (de Brasília) e16h (locais) o Parque Nacional de Rinjani suspendeu temporariamente o acesso de turistas às trilhas do monte para concentrar todos os esforços no resgate da brasileira.

Às 8h (de Brasília) e 18h (locais) o corpo de juliana é encontrado pelos socorristas

Por meio do perfil oficial criado no instragram pela família para noticiar o caso, por volta das 11h (horário de Brasil) e 22h (locais) os familiares publicam a nota informando a morte de Juliana Marins.

