LUTO Corpo de motoboy morto em deslizamento de barreira é enterrado em Olinda Despedida aconteceu no Cemitério Público de Águas Compridas, onde o jovem morava e trabalhava

Corpo de motoboy que morreu em deslizamento de barreira é enterrado em Olinda Foi enterrado na tarde desta terça-feira (7), o corpo do motoboy Israel Campelo dos Santos, de 19 anos, que perdeu a vida ao ser atingido, enquanto dormia, por um deslizamento de barreira em Águas Compridas, em Olinda, no dia anterior. A despedida de familiares e amigos aconteceu no Cemitério Público de Águas Compridas, bairro onde ele morava e trabalhava fazendo entregas de água e açaí.

Israel foi a única vítima fatal do deslizamento, que deixou outras cinco pessoas feridas, incluindo a mãe dele, Judite Soares dos Santos, de 51 anos. Ela teve machucados na cabeça e foi socorrida para a Policlínica Amaury Coutinho, no Recife, onde recebeu atendimento e foi liberada na sequência. Um adolescente de 12 anos e uma criança de quatro, que também são familiares de Israel, também precisaram de suporte médico. Ambos receberam alta horas depois e passam bem.

O pai de Israel, Marcos da Silva, esteve no sepultamento para se despedir fisicamente do filho. E relembrou que conseguiu deixar a área junto da esposa às pressas. “Eu estava dentro de casa e a barreira caiu com toda a força. Corremos desesperados, mas ele estava dormindo e morreu soterrado. Israel era conhecido em todo canto e todo mundo gostava dele”, disse o aposentado.

Há quase um mês morando em uma das localidades de risco de Águas Compridas, ele revelou que não foi alertado dos perigos da região, e que não recebeu visita de nenhuma autoridade ou órgão de fiscalização. “Vai fazer um mês que moramos lá e ninguém nos disse dos riscos. Ninguém foi lá nesse período ver a barreira ou alertar. Ninguém”, garantiu o pai.

