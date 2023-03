Corpo de mulher de 35 anos é encontrado com golpes de faca em Passira; ex-companheiro é suspeito

A- A+

O corpo de uma mulher de 35 anos, de nome não divulgado, foi encontrado com golpes de arma branca, nessa segunda-feira (6), em um sítio na zona rural da cidade de Passira, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima, que morava no bairro do Prado, em Gravatá, também no Agreste, estava desaparecida desde às 8h do domingo (5). O suspeito do crime é o ex-marido da mulher.

Testemunhas informaram à polícia que ela foi forçada pelo ex-companheira a acompanhá-lo a uma viagem a Passira.

Além dos golpes de faca, o corpo da vítima apresentava uma lesão provocada por um "objeto contundente". O caso foi registrado na 62ª Delegacia de Gravatá. As investigações estão em andamento e seguem até o esclarecimento do crime.

