Cabo de Santo Agostinho Corpo de mulher desaparecida é encontrado em local utilizado para venda de drogas no Cabo A polícia encontrou o corpo após ser levada ao local por um adolescente apreendido com armas e drogas

O corpo de uma mulher que estava desaparecida desde a sexta-feira (26) foi encontrado em um local utilizado para venda de drogas neste domingo (28) no Cabo de Santo Agostinho. A descoberta se deu após a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) apreender um adolescente com armas e drogas. Ele revelou o local à equipe policial, que em uma busca encontrou pertences da vítima.





Após a abordagem e apreensão, os policiais foram com o adolescente até o local utilizado para a comercialização das drogas. Ao chegar, além de drogas e armas, a polícia encontrou uma bolsa feminina contendo documentos de identidade pertencentes a uma jovem desaparecida desde o dia 26 deste mês de abril.



A mulher, de 22 anos, havia sido atraída para o local, morta e enterrada pelo adolescente apreendido e outros dois homens. A equipe acionou, então, outros órgãos para realizar uma busca mais aprofundada. Infelizmente, durante a busca, o corpo foi encontrado enterrado nas proximidades.



Por orientação do DHPP, a equipe da PM seguiu para a delegacia do Cabo, onde foram adotadas as providências cabíveis.



A Polícia Civil de Pernambuco informou que as investigações seguem até o esclarecimento total do crime.





