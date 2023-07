A- A+

Recife Corpo de mulher é encontrado boiando em trecho do Rio Capibaribe no bairro dos Coelhos Corpo foi achado na rua Prefeito Jorge Martins

O corpo de uma mulher foi encontrado boiando nesta quinta-feira (27), em trecho do Rio Capibaribe que fica no bairro dos Coelhos, na área Central do Recife.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o corpo, que foi achado nas proximidades da rua Prefeito Jorge Martins, estava em estado de putrafação, ou seja, em decomposição.

Equipes do 16º BPM foram acionadas para o local e fizeram o isolamento da área. O cadáver foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), no Recife, onde passará por perícias que vão identificar o corpo e a causa da morte.

Ainda segundo a PCPE, a ocorrência foi registrada na Delegacia de Joana Bezerra. Um inquérito policial foi instaurado para apurar o caso.

Veja também

Saúde Mulheres caem mais de escadas e também se machucam mais. Estudo descobre o porquê