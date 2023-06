A- A+

Recife Corpo de mulher é encontrado na faixa de areia da praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife O corpo foi periciado e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), no bairro de Santo Amaro

O corpo de uma mulher foi encontrado, na manhã desta sexta-feira (30), na faixa de areia da praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Não há informações sobre o nome e a idade da vítima, e nem sobre o que pode ter provocado o óbito.



O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas a vítima já foi encontrada sem vida. A mulher foi achada morta no fim da faixa de areia da praia de Boa Viagem, quase no limite com a praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes.



A equipe fez a guarda do corpo até a chegada das autoridades policiais.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que o corpo foi periciado e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife.



No IML, o cadáver passará por perícia tanatoscópica, para identificar a causa da morte, e necropapiloscópica, para identificação pelas digitais.



A ocorrência de "morte a esclarecer" foi registrada pela Força Tarefa de Homicídios na Capital. Um inquérito policial foi instaurado para apurar o caso.

Veja também

Migração UE encerra sem acordo sobre questão migratória