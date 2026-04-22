Corpo de mulher é encontrado na Praia de Botafogo, no Rio de Janeiro
Polícia apura se a vítima é a advogada Tamirys Teixera Santos, de 36 anos, que desapareceu no último sábado, 18, na Praia do Leblon
O corpo de uma mulher foi encontrado na tarde desta terça-feira, 21, na Praia do Botafogo, no Rio de Janeiro. A Polícia Civil investiga se o corpo seria da advogada Tamirys Teixera Santos, de 36 anos, que desapareceu no último sábado, 18, na Praia do Leblon.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) e passou por exames periciais para identificação da vítima. Não há previsão para divulgação do laudo, segundo a Polícia Civil. O caso é investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). A reportagem questionou a polícia sobre a identidade, mas não obteve retorno.
O Estadão também tenta contando com a família da advogada Após a divulgação da noticia do corpo encontrado, amigos de Tamirys publicaram mensagem de despedida nas redes sociais.
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"Ainda sem acreditar que você se foi. Descanse em paz, amiga. Te amo eternamente. Que a sua alegria de viver seja luz daí de cima para nos guiar e confortar", escreveu Marcella Araújo, amiga da vítima, em publicação no Instagram.
Em seu perfil na rede social, Tamirys se descrevia como uma amante de praia, praticante de jiu-jitsu e Muay Thai, e compartilhava sua rotina de treinos.