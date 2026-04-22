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rio Corpo de mulher é encontrado na Praia de Botafogo, no Rio de Janeiro Polícia apura se a vítima é a advogada Tamirys Teixera Santos, de 36 anos, que desapareceu no último sábado, 18, na Praia do Leblon

O corpo de uma mulher foi encontrado na tarde desta terça-feira, 21, na Praia do Botafogo, no Rio de Janeiro. A Polícia Civil investiga se o corpo seria da advogada Tamirys Teixera Santos, de 36 anos, que desapareceu no último sábado, 18, na Praia do Leblon.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) e passou por exames periciais para identificação da vítima. Não há previsão para divulgação do laudo, segundo a Polícia Civil. O caso é investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). A reportagem questionou a polícia sobre a identidade, mas não obteve retorno.

O Estadão também tenta contando com a família da advogada Após a divulgação da noticia do corpo encontrado, amigos de Tamirys publicaram mensagem de despedida nas redes sociais.

"Ainda sem acreditar que você se foi. Descanse em paz, amiga. Te amo eternamente. Que a sua alegria de viver seja luz daí de cima para nos guiar e confortar", escreveu Marcella Araújo, amiga da vítima, em publicação no Instagram.

Em seu perfil na rede social, Tamirys se descrevia como uma amante de praia, praticante de jiu-jitsu e Muay Thai, e compartilhava sua rotina de treinos.



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