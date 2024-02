Corpo de Navalny será examinado por pelo menos 14 dias, anunciam colaboradores do líder opositor

A- A+

A equipe de colaboradores do opositor russo Alexei Navalny, morto recentemente na prisão, afirmou nesta segunda-feira que os investigadores vão realizar um exame “perito” em seu corpo durante pelo menos 14 dias.

Imagens de câmera de segurança podem ter flagrado momento em que o corpo de Alexei Navalny foi retirado da prisão do Ártico, no distrito autônomo de Yamalia-Nenetsia, onde, segundo as autoridades, ele morreu depois de uma caminhada, na última sexta-feira. O site independente russo Mediazona diz ter conduzido uma análise de imagens de câmeras ao vivo capturadas na estrada que liga Kharp, onde fica a penitenciária Polar Wolf, a Salekhard, onde a família suspeita estar o corpo do líder opositor.

As filmagens foram registradas entre 23h54 e pouco depois da meia-noite de sábado, no horário local — horas depois da confirmação da morte de Navalny.

A publicação das imagens repercutiu em veículos da imprensa internacional, como o Financial Times e a Sky News, além de tabloides britânicos como Metro, Daily Mail e The Sun. De acordo com o Financial Times, funcionários da colônia penal disseram à mãe de Navalny que o corpo do filho havia sido levado para um necrotério em Salekhard, a cerca de 50 quilômetros da penitenciária.

A estrada da qual o site Mediazona afirma ter obtido imagens é a única rota terrestre entre Labytnangi, cidade mais próxima à colônia penal, e Salekhard. O vídeo mostra, ainda segundo o veículo independente, um comboio de veículos da polícia e do serviço prisional do país.

"O timing [da filmagem] nos leva a crer que o corpo de Navalny estava sendo transportado para Salekhard neste comboio", diz o site.

Para o Financial Times, as imagens do comboio "incomum" levantam suspeitas de que o corpo de Navalny foi transportado "secretamente" e "na calada da noite".

Família tenta recuperar corpo há 3 dias

Há três dias, os parentes de Alexei Navalny, que acusam o Kremlin de tê-lo assassinado e de querer ocultar as evidências de suas ações, tentam recuperar o corpo, mas sem sucesso. A mãe de Navalny não foi autorizada a entrar no necrotério onde supostamente está o corpo do filho, informou Kira Yarmish, que trabalhava como porta-voz do ativista.

"A mãe de Alexei e seus advogados chegaram ao necrotério no início da manhã. Não receberam permissão para entrar. Um dos advogados foi expulso com empurrões", destacou a porta-voz.

"Quando perguntaram aos funcionários se o corpo de Alexei estava no local, eles não responderam", acrescentou Yarmish nas redes sociais.

A porta-voz afirmou que os investigadores russos comunicaram que o inquérito sobre a morte Navalny "foi prolongado".

"Não se sabe até quando vai prosseguir. A causa da morte continua sendo 'indeterminada'. Eles mentem, tentam ganhar tempo e nem sequer escondem", completou.

O opositor russo e principal adversário do presidente Vladimir Putin morreu na sexta-feira, aos 47 anos, na prisão do Ártico, onde cumpria uma pena de 19 anos. Ele estava detido desde seu retorno à Rússia no início de 2021 e enfrentava problemas de saúde.

A mãe do ativista, Liudmila Navalnaya, compareceu no sábado com um advogado à colônia penal em uma região remota. O Serviço Penitenciário Russo (FSIN) informou que Alexei Navalny morreu na sexta-feira, depois de perder a consciência durante uma caminhada.

