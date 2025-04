Corpo de piloto desaparecido na Amazônia é encontrado

A- A+

O piloto Marcelo Noronha Muniz foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (22) em Oriximiná, no Pará. Muniz estava desaparecido na região Amazônica desde a última quarta-feira (16), após decolar com um avião de pequeno porte do garimpo Olímpia rumo à pista conhecida como “Nova”, localizada a 61 quilômetros do ponto de origem, no município paraense.

Segundo o prefeito de Oriximiná, José William Fonseca, o corpo foi encontrado junto aos destroços da aeronave por bombeiros que faziam buscas na região.

"A operação agora se concentra no resgate do corpo", escreveu Fonseca em uma rede social.

Falha de motor

O Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) buscava a aeronave, identificada como de matrícula PT-IVN, modelo Cessna 182.

A região onde ocorreu a queda do avião é caracterizada por vegetação densa, relevo acidentado e por condições meteorológicas adversas, o que impõe desafios às missões de busca.

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que o piloto teria utilizado um telefone por satélite para avisar que a aeronave apresentava falha de motor e que estaria caindo nas proximidades da Pista Nova.

A comunicação sobre o desaparecimento foi recebida pelo Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico Amazônico (ARCC-AZ).

A primeira leva de buscas com uma aeronave C-105 Amazonas, pertencente ao Segundo Esquadrão do Décimo Grupo de Aviação (2º/10º GAV), na sexta-feira (18), cobriu uma área de 190,9 milhas náuticas quadradas.

No mesmo dia, um helicóptero H-36 Caracal, do Primeiro Esquadrão do Oitavo Grupo de Aviação (1º/8º GAV), também foi deslocado para a localidade de Tiriós (PA), com o objetivo de apoiar nas missões de busca e possível resgate.

