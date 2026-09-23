Corpo de recém-nascido é encontrado em caçamba de lixo às margens da BR-408, no bairro do Curado IV
Recém-nascido foi localizado na manhã desta quarta-feira (23), por um catador de material reciclável, que acionou um gari que estava nas proximidades
O corpo de um recém-nascido foi encontrado em uma caçamba de lixo às margens da BR-408, no bairro do Curado IV, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.
Ele foi localizado na manhã desta quarta-feira (23), por um catador de material reciclável, que acionou um gari que estava nas proximidades.
Em entrevista à TV Guararapes, o profissional da limpeza urbana de Jaboatão informou que foi ao local e identificou uma toalha rosa onde o corpo estava enrolado.
Uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) que passava na área foi chamada e também confirmou a informação.
"Ao averiguar, tinha um recém-nascido bem preservado, enrolado com uma toalha dentro de um saquinho, a cena é chocante", afirmou o GCM Ubiratan, em entrevista à TV Guararapes.
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Em nota, a Polícia Militar de Pernambuco informou que o 25º BPM foi acionado na manhã desta quarta-feira (23), para verificar a denúncia de um feto que teria sido deixado no interior de um coletor de lixo.
"Ao chegar ao local indicado, a ocorrência foi constatada. O corpo encontrado enrolado em um pano, não sendo possível, inicialmente, a identificação do sexo", afirmou a PM, que fez o isolamento da área até a chegada do Instituto de Medicina Legal (IML).