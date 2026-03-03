A- A+

RECIFE Corpo de remador é encontrado por pescador, na altura do Parque das Graças Homem estava desaparecido desde a última segunda-feira (2)

Foi encontrado o corpo do remador Edvane César do Carmo, de 49 anos, na altura do Parque das Graças, Zona Norte do Recife. Ele foi achado por um pescador, por volta das 9h30 desta terça (3).

O remador é servidor do ordenamento público do Jaboatão dos Guararapes. Ele estava matriculado no Remo do Sport há cerca de dois meses, segundo a família. Edvane ficou desaparecido desde a última segunda (2). O Corpo de Bombeiros também efetuou buscas pelo local, juntamente com o drone do Grupo Tático Aéreo (GTA) da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE).

Objetivo de ajudar

Rotineiramente, José Antônio da Silva sai para pescar, mas decidiu contribuir com as buscas. Chegando perto do lado oposto ao Parque das Graças, ele avistou o corpo, já em avançado estado de decomposição.





“Ele está sangrando pelo nariz e pela boca. Estava enganchado na vegetação. Eu o amarrei e deixei ele lá [para que o bote do Corpo de Bombeiros fosse o resgatar]. Eu estava procurando por ele desde as 5h, no Parque das Graças. Eu saí para ajudar a família. O pessoal está aí, desde ontem, chorando e a gente que vive nessa área tem que ajudar também”, explicou ele, que pratica pesca esportiva.

A reportagem da Folha de Pernambuco percorreu o trajeto, de forma segura. Foi quase uma hora de resgate, até que o corpo fosse levado à rampa onde a família estava, em frente ao Departamento de Remo do Sport Club do Recife.

Atônita, a parentela de Edvane avistou o corpo por volta das 10h20. Agentes do Corpo de Bombeiros seguem no local, aguardando o Instituto de Medicina Legal (IML).

