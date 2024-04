A- A+

ESTADOS UNIDOS Corpo de trabalhador é encontrado após colapso de navio que derrubou ponte nos EUA Seis trabalhadores oriundos do México, Guatemala, El Salvador e Honduras foram as vítimas fatais

Os restos de um mexicano que morreu quando uma ponte desabou após o choque de um navio porta-contentores na cidade americana de Baltimore em 26 de março foram recuperados, informou na segunda-feira o Ministério das Relações Exteriores do México.

Trata-se do corpo de Carlos Daniel Hernández, que trabalhava no local com outros operários da construção civil que estavam reparando a estrada, informou a chanceler Alicia Bárcena na rede social X.

"Carlos Daniel representa nossos trabalhadores mexicanos nos Estados Unidos", acrescentou a funcionária.

Outro mexicano identificado como Alejandro Hernández também morreu no acidente e corpo foi localizado pouco depois do ocorrido. No final de março, o porta-contentores de 300 metros colidiu com a ponte Francis Scott Key, causando seu colapso.





Segundo a imprensa americana, as autoridades federais abriram uma investigação. Seis trabalhadores oriundos do México, Guatemala, El Salvador e Honduras foram as únicas vítimas fatais do incidente.

Antes do anúncio do Ministério das Relações Exteriores mexicano, os socorristas só haviam conseguido recuperar os corpos de dois dos operários.

